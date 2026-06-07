Wolfram und Antimon im Aufwind: Warum kritische Rohstoffe Anleger wieder auf Junior-Explorer aufmerksam machen

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Die Rohstoffmärkte werden zunehmend von geopolitischen Entwicklungen bestimmt. Während Gold und Silber weiterhin ihre Rolle als klassische Krisenmetalle spielen, rücken kritische Rohstoffe immer stärker in den Fokus von Regierungen, Industrieunternehmen und Investoren. Besonders Wolfram und Antimon erleben derzeit eine Neubewertung, die noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar gewesen wäre. Hintergrund sind verschärfte Exportkontrollen Chinas, steigende Verteidigungsausgaben im Westen und der politische Wille, unabhängige Lieferketten für strategische Rohstoffe aufzubauen. Genau in diesem Umfeld könnte Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) zunehmend Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Der Westen sucht nach neuen Wolframquellen

Wolfram zählt zu den wichtigsten strategischen Metallen der modernen Industrie. Das Metall wird in Raketen, Präzisionsmunition, Flugzeugtriebwerken, Halbleitern und Hochleistungswerkzeugen eingesetzt. Gleichzeitig kontrolliert China weiterhin den Großteil der weltweiten Produktion und Verarbeitung. Die geopolitischen Spannungen der vergangenen Jahre haben diese Abhängigkeit zunehmend zu einem sicherheitspolitischen Thema gemacht. Die Bedeutung von Wolfram zeigt sich auch daran, dass Unternehmen wie Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034) inzwischen zu den wichtigsten Vertretern des westlichen Wolframsektors zählen. Mit der Sangdong-Mine in Südkorea entwickelt sich Almonty zu einem zentralen Lieferanten außerhalb Chinas und profitiert direkt von steigenden Wolframpreisen sowie dem wachsenden Interesse westlicher Regierungen an sicheren Lieferketten. Historisch betrachtet entsteht in solchen Marktphasen häufig ein Nebeneffekt: Wenn die großen Namen Aufmerksamkeit erhalten, beginnen Anleger nach kleineren Explorationsunternehmen zu suchen, die von denselben Trends profitieren könnten.

Sisson North: Wenn ein Distrikt strategische Bedeutung erhält

Genau an dieser Stelle kommt Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) ins Spiel. Das Unternehmen treibt aktuell Arbeiten auf seinem Sisson North Tungsten Project in New Brunswick voran. Das Projekt grenzt direkt an die bekannte Sisson Tungsten Mine an, die zuletzt erheblich an strategischer Bedeutung gewonnen hat. Die Sisson-Mine wurde von der kanadischen Regierung als eines der ersten "Nation-Building Projects" ausgewählt. Bereits zuvor hatte das Projekt rund 29 Millionen CAD an Unterstützung durch die kanadische Regierung und das US-Verteidigungsministerium erhalten. Solche Entwicklungen verdeutlichen, welchen Stellenwert Wolfram inzwischen in Nordamerika besitzt. Natürlich ersetzt die Nähe zu einem bedeutenden Projekt keine eigene Ressource. Im Explorationsgeschäft gilt weiterhin, dass Bohrungen und geologische Ergebnisse entscheidend sind. Dennoch beobachten Investoren solche Konstellationen häufig besonders aufmerksam, weil sie das Potenzial eines gesamten Distrikts hervorheben.

Antimon entwickelt sich zum strategischen Engpass

Während Wolfram inzwischen häufiger diskutiert wird, könnte Antimon für viele Anleger noch die größere Überraschung bereithalten. Das Metall spielt eine wichtige Rolle in Halbleitern, Batterietechnologien, Flammschutzmitteln und militärischen Anwendungen. Gleichzeitig stammt ein erheblicher Teil der weltweiten Produktion ebenfalls aus China. Die Folge: Antimon entwickelt sich zunehmend zu einem strategischen Rohstoff, dessen Versorgungssicherheit für westliche Staaten immer wichtiger wird. Adelayde arbeitet aktuell auf dem George Lake South Antimony Tungsten Project in New Brunswick. Dort laufen geophysikalische Programme mit aeromagnetischen, radiometrischen und VLF-Messungen. Besonders interessant ist die Lage des Projekts in unmittelbarer Nähe zur historischen Lake-George-Mine, die einst als größte primäre Antimonmine Nordamerikas galt. Historischen Schätzungen zufolge beherbergte die Mine rund 800.000 Tonnen antimonhaltiges Erz. Heute würde ein Vorkommen dieser Größenordnung einen erheblichen strategischen Wert darstellen. Für Anleger entsteht dadurch eine interessante Kombination: Adelayde besitzt nicht nur Exposure zu Wolfram, sondern gleichzeitig auch zu einem der derzeit am stärksten diskutierten kritischen Rohstoffe.

Mehrere Rohstoffthemen unter einem Dach

Was Adelayde von vielen klassischen Junior-Explorern unterscheidet, ist die Breite des Portfolios. Während zahlreiche Explorationsgesellschaften von einem einzigen Projekt abhängig sind, verfügt das Unternehmen über Projekte in den Bereichen Wolfram, Antimon, Lithium und Gold. Besonders interessant bleiben die Lithiumaktivitäten im Clayton Valley in Nevada. Dort besitzt Adelayde mehrere Projekte, darunter die McGee-Lithiumlagerstätte mit einer bereits definierten Ressource. Die Lagerstätte grenzt direkt an die Projekte von Century Lithium Corp. (ISIN: CA1566151066) und erstreckt sich geologisch über beide Landpakete hinweg. Zusätzlich ist Adelayde am CV Deep Basin Lithium Brine Joint Venture beteiligt, dessen Claims vollständig von den Lithiumprojekten von SLB (ISIN: AN8068571086) und weiteren Akteuren umgeben sind. Clayton Valley besitzt eine besondere Bedeutung, da sich dort mit Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013) die einzige langfristig produzierende Lithium-Sole-Mine der Vereinigten Staaten befindet.

Mehrere Katalysatoren statt einer einzelnen Story

Für Anleger ist oft entscheidend, ob ein Unternehmen über mehrere potenzielle Kurstreiber verfügt. Genau das scheint derzeit bei Adelayde der Fall zu sein. Das Unternehmen hat Arbeiten auf den Wolfram- und Antimonprojekten begonnen beziehungsweise abgeschlossen, entwickelt seine Lithiumprojekte weiter und plant zusätzlich ein Goldbohrprogramm auf dem Clayton Ridge Gold Project in Nevada. Damit entsteht eine Situation, die im Junior-Mining-Sektor häufig Aufmerksamkeit erzeugt: Mehrere Projekte, mehrere Rohstoffe und mehrere potenzielle Nachrichtenereignisse innerhalb eines vergleichsweise kurzen Zeitraums.

Fazit: Kritische Rohstoffe bleiben eines der großen Themen 2026

Die Entwicklungen bei Wolfram und Antimon zeigen eindrucksvoll, wie stark geopolitische Faktoren die Rohstoffmärkte inzwischen beeinflussen. Große Unternehmen wie Almonty Industries Inc. profitieren bereits direkt von diesem Trend. Gleichzeitig suchen viele Investoren nach kleineren Unternehmen, die von derselben Entwicklung profitieren könnten. Mit Projekten in den Bereichen Wolfram, Antimon, Lithium und Gold sowie mehreren laufenden Arbeits- und Explorationsprogrammen verfügt Adelayde Exploration Inc. über eine ungewöhnlich breite Aufstellung für einen Early-Stage-Explorer. Ob daraus die nächste Erfolgsgeschichte im Rohstoffsektor entsteht, kann heute niemand vorhersagen. Fest steht jedoch: Während Regierungen und Industrie weltweit nach sicheren Quellen für kritische Rohstoffe suchen, dürfte Adelayde zu den Unternehmen gehören, die Anleger in den kommenden Monaten besonders aufmerksam beobachten werden.

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Quellen:

https://www.siennaresources.com/news/

https://www.siennaresources.com/

https://www.siennaresources.com/wp-content/uploads/2026/05/SIEN-Deck-May-2026.pdf

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-05/68381546-adelayde-exploration-inc-adelayde-exploration-commences-work-program-on-the-george-lake-south-antimony-tungsten-project-in-new-brunswick-296.htm

https://www.it-boltwise.de/adelayde-exploration-treibt-antimon-und-wolframprojekte-in-new-brunswick-voran.html

https://www.boerse-express.com/news/articles/wolfram-antimon-und-seltene-erden-fuenf-rohstoff-aktien-zwischen-produktion-und-versprechen-885449

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Adelayde Exploration Inc.

Land: Kanada

ISIN: CA0068131097

https://www.adelaydeexp.com/

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Enthaltene Werte: US0126531013,AN8068571086,CA1566151066,CA0068131097