China kauft sogar amerikanischen Wolfram-Schrott auf - hat der Westen die Kontrolle über einen Schlüsselrohstoff verloren?

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Noch vor wenigen Jahren interessierten sich nur wenige Rohstoffinvestoren für Wolfram. Heute findet rund um das Metall ein Wettbewerb statt, der mittlerweile selbst amerikanische Schrottplätze erreicht hat. Nach Berichten aus den USA überbieten chinesische Käufer inzwischen regelmäßig heimische Abnehmer beim Ankauf von Wolframschrott. Die Preise für recyceltes Material sind innerhalb weniger Monate regelrecht explodiert. Für viele Marktbeobachter ist das mehr als nur eine weitere Rohstoffgeschichte. Es ist ein Zeichen dafür, wie angespannt die globale Versorgungslage inzwischen geworden ist.

Ein Rohstoff, den niemand ersetzen kann

Wolfram gehört zu den wichtigsten Metallen für moderne Industrie- und Verteidigungsanwendungen. Es wird in Raketen, Präzisionsmunition, Flugzeugtriebwerken, Spezialwerkzeugen und Halbleitern eingesetzt. Das Problem: China kontrolliert weiterhin den Großteil der weltweiten Produktion und Verarbeitung. Während die Vereinigten Staaten ihre Verteidigungsproduktion ausbauen und gleichzeitig ihre Abhängigkeit von China reduzieren wollen, wächst der Druck auf westliche Lieferketten. Die jüngsten Exportbeschränkungen Pekings haben die Situation zusätzlich verschärft. Marktbeobachter sprechen inzwischen offen von einem strukturellen Defizitmarkt.

Almonty zeigt, wohin das Kapital fließt

Die Auswirkungen lassen sich bereits an der Börse beobachten. Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034) hat sich mit der Sangdong-Mine in Südkorea zu einem der wichtigsten nicht-chinesischen Wolframproduzenten entwickelt. Das Unternehmen wird von vielen Investoren inzwischen als strategischer Gewinner der aktuellen Entwicklung betrachtet. Die Neubewertung des Sektors zeigt jedoch noch etwas anderes: In Phasen steigender Rohstoffpreise rücken häufig auch kleinere Explorationsgesellschaften in den Fokus. Besonders dann, wenn ihre Projekte in Regionen liegen, die für den Aufbau neuer westlicher Lieferketten relevant sein könnten.

Kanada macht Wolfram zur strategischen Angelegenheit

Ein Beispiel dafür ist die Entwicklung rund um die Sisson Tungsten Mine in New Brunswick. Das Projekt erhielt nicht nur rund 29 Millionen CAD an Unterstützung durch die kanadische Regierung und das US-Verteidigungsministerium. Es wurde später auch von Premierminister Mark Carney als eines der ersten kanadischen "Nation-Building Projects" ausgewählt. Damit wird deutlich, dass Wolfram längst nicht mehr ausschließlich ein Bergbauthema ist. Es entwickelt sich zunehmend zu einer Frage der nationalen Sicherheit.

Ein kleiner Explorer neben einem strategischen Projekt

Genau an diesem Punkt wird Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) interessant.

Das Unternehmen befindet sich weiterhin in einer frühen Explorationsphase. Mit dem Sisson North Tungsten Project besitzt Adelayde jedoch ein Projekt, das direkt an die Sisson Tungsten Mine angrenzt. Erst vor Kurzem wurden dort umfangreiche aeromagnetische, radiometrische und VLF-Messungen abgeschlossen. Solche Arbeiten bilden häufig die Grundlage für zukünftige Bohrprogramme und weitere Explorationsschritte. Wichtig bleibt dabei: Adelayde ist ein Explorer und kein Produzent. Es existiert keine Garantie für eine wirtschaftliche Entdeckung. Dennoch zeigt die aktuelle Entwicklung im Wolframmarkt, dass Investoren zunehmend auch kleinere Gesellschaften beobachten, wenn diese in strategisch relevanten Distrikten aktiv sind.

Der eigentliche Engpass liegt noch vor uns

Besonders bemerkenswert ist, dass die USA seit Jahren über keine nennenswerte eigene Wolframförderung verfügen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen aus Verteidigung, Luftfahrt und Hochtechnologie kontinuierlich an. Die Folge ist ein Wettlauf um neue Lieferquellen außerhalb Chinas. Genau deshalb richten sich die Blicke vieler Investoren inzwischen nicht mehr ausschließlich auf Produzenten wie Almonty, sondern zunehmend auch auf Unternehmen, die potenziell Teil zukünftiger Lieferketten werden könnten.

Fazit: Der Wolframmarkt verändert sich grundlegend

Der aktuelle Wettbewerb um Wolframschrott in den USA verdeutlicht, wie angespannt die Versorgungslage geworden ist. Was früher als Nischenmetall galt, entwickelt sich zu einem strategischen Rohstoff mit wachsender geopolitischer Bedeutung. Davon profitieren zunächst etablierte Unternehmen wie Almonty. Gleichzeitig rücken aber auch kleinere Explorationsgesellschaften stärker in den Fokus.Mit seinem direkt an die Sisson Tungsten Mine angrenzenden Sisson North Projekt gehört Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) zu den Unternehmen, die von dieser Entwicklung zumindest profitieren könnten. Die jüngsten Explorationsarbeiten und die strategische Lage des Projekts sorgen dafür, dass die Gesellschaft in einem zunehmend angespannten Wolframmarkt genau beobachtet werden dürfte. Für Anleger bleibt damit eine spannende Frage offen: Wenn China inzwischen sogar amerikanischen Wolframschrott aufkauft - wie wertvoll könnten künftig neue Wolframquellen in Nordamerika werden?

Quellen:

https://www.siennaresources.com/news/

https://www.siennaresources.com/

https://www.siennaresources.com/wp-content/uploads/2026/05/SIEN-Deck-May-2026.pdf

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20985017-usa-rohstoff-notstand-einzige-wolfram-mine-2015-nevada-liefern

https://www.miningscout.de/blog/2026/06/03/wolfram-mangel-verschaerft-geopolitische-spannungen/

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Adelayde Exploration Inc.

Land: Kanada

ISIN: CA0068131097

https://www.adelaydeexp.com/

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