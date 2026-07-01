Wenn selbst Europas größter Wolframverarbeiter Alarm schlägt, sollten Anleger genau hinhören

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Noch vor wenigen Jahren war Wolfram ein Rohstoff, den selbst viele Rohstoffinvestoren kaum auf dem Schirm hatten. Gold, Kupfer oder Lithium dominierten die Schlagzeilen, während Wolfram meist nur Spezialisten interessierte. Das hat sich grundlegend geändert. Heute warnen Industrieunternehmen vor Versorgungsengpässen, Regierungen bauen strategische Rohstoffreserven auf und Produzenten werden an der Börse neu bewertet. Besonders bemerkenswert ist dabei, wer inzwischen den Ton angibt. Nicht ein Explorationsunternehmen oder Rohstoffhändler, sondern der Vorstandsvorsitzende der Plansee Group, dem größten Wolframversorger außerhalb Chinas. Seine Botschaft ist eindeutig: Europa gefährde seine eigene Rohstoffsicherheit, indem es wertvolle Wolframschrotte exportiert, statt sie im eigenen Wirtschaftskreislauf zu halten.

Wolfram ist längst mehr als nur ein Industriemetall

Die Aussage kommt nicht von ungefähr. Wolfram ist heute einer der strategisch wichtigsten Rohstoffe überhaupt. Seine außergewöhnliche Härte und der höchste Schmelzpunkt aller Metalle machen ihn unverzichtbar für Präzisionswerkzeuge, Halbleiter, Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie. Gerade dort wächst die Nachfrage seit Jahren deutlich schneller als das Angebot. Gleichzeitig kontrolliert China weiterhin den überwiegenden Teil der weltweiten Förderung und Verarbeitung. Exportkontrollen sowie der steigende Eigenbedarf verschärfen die Situation zusätzlich. Hinzu kommt, dass China inzwischen selbst verstärkt Wolframkonzentrate importiert, um die heimische Industrie zu versorgen. Karlheinz Wex, Vorstandsvorsitzender der Plansee Group, bringt das Problem auf den Punkt: Neue Minen seien wichtig, könnten Europas Versorgungsproblem jedoch kurzfristig nicht lösen. Stattdessen müsse vorhandenes Material konsequent recycelt und in regionalen Lieferketten gehalten werden. Seine Aussage, Europa exportiere derzeit seine eigene Rohstoffsicherheit, verdeutlicht, wie ernst die Lage inzwischen eingeschätzt wird.

Wenn Produzenten neu bewertet werden, schaut der Markt oft in die zweite Reihe

An der Börse lassen sich solche Entwicklungen häufig beobachten. Zunächst profitieren die Unternehmen, die bereits produzieren oder kurz vor der Produktion stehen. Erst danach richtet sich der Blick vieler Investoren auf kleinere Explorationsgesellschaften. Genau das lässt sich derzeit bei Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX) beobachten. Mit der Wiederinbetriebnahme der Sangdong-Mine in Südkorea hat sich Almonty zu einem der wichtigsten Wolframproduzenten außerhalb Chinas entwickelt. Die jüngste Aufnahme in die Russell-Indizes erhöht zusätzlich die Aufmerksamkeit institutioneller Investoren, während die anhaltend hohen Wolframpreise den gesamten Sektor in den Fokus rücken. Historisch betrachtet endet die Geschichte jedoch selten bei den Produzenten. Sobald sich ein Rohstoff als strategisch etabliert hat, beginnen Anleger häufig nach kleineren Unternehmen zu suchen, die über aussichtsreiche Projekte in denselben Märkten verfügen.

Genau dort beginnt die Geschichte von Adelayde

Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) befindet sich weiterhin in einer frühen Explorationsphase und sollte deshalb auch genau so eingeordnet werden. Dennoch besitzt das Unternehmen mit dem Sisson North Tungsten Project ein Projekt, das unmittelbar an die bekannte Sisson Tungsten Mine in New Brunswick angrenzt. Diese Nachbarschaft ist aus mehreren Gründen bemerkenswert. Die Sisson-Mine erhielt bereits rund 29 Millionen CAD an Unterstützung durch die kanadische Regierung und das US-Verteidigungsministerium und wurde später von Premierminister Mark Carney als eines der ersten kanadischen "Nation-Building Projects" ausgewählt. Natürlich gilt weiterhin: Die Nähe zu einem erfolgreichen Projekt ersetzt weder eine Ressourcenschätzung noch garantiert sie eine wirtschaftliche Lagerstätte. Sie führt jedoch dazu, dass Investoren einen gesamten Rohstoffdistrikt genauer beobachten, sobald dessen strategische Bedeutung wächst. Parallel dazu hat Adelayde auf seinen Projekten zuletzt umfangreiche aeromagnetische, radiometrische und VLF-Messungen abgeschlossen. Diese Arbeiten bilden die Grundlage für die Auswahl zukünftiger Bohrziele und weiterer Explorationsprogramme.

Der eigentliche Hebel könnte größer sein als ein einzelnes Projekt

Spannend ist außerdem, dass Adelayde nicht ausschließlich auf Wolfram setzt. Das Unternehmen verfügt zusätzlich über das George Lake South Antimony Tungsten Project, das gleich zwei kritische Rohstoffe kombiniert, deren Bedeutung in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist. Hinzu kommen mehrere Lithiumprojekte im Clayton Valley in Nevada. Besonders interessant ist dabei die McGee-Lithiumlagerstätte, die unmittelbar an Century Lithium Corp. (ISIN: CA1566151066) angrenzt. Tatsächlich handelt es sich geologisch um dieselbe Lithiumlagerstätte, die sich über die Grundstücke beider Unternehmen erstreckt. Darüber hinaus befindet sich das CV Deep Basin Lithium Brine Joint Venture vollständig innerhalb eines Gebietes, das von den Lithiumprojekten des Energietechnologiekonzerns SLB (ISIN: AN8068571086) umgeben ist. Ergänzt wird das Portfolio durch das Clayton Ridge Gold Project, auf dem ebenfalls weitere Explorationsarbeiten geplant sind.

Warum diese Entwicklung gerade jetzt Aufmerksamkeit erzeugen könnte

Die eigentliche Investmentstory vieler Rohstoffunternehmen wird heute nicht mehr ausschließlich über steigende Metallpreise erzählt. Es geht zunehmend um Versorgungssicherheit. Regierungen bauen strategische Reserven auf. Industrieunternehmen schließen langfristige Lieferverträge ab. Gleichzeitig dauert es oft viele Jahre, bis neue Minen in Produktion gehen. Genau deshalb gewinnen Explorationsprojekte in politisch stabilen Regionen an Bedeutung. Während Produzenten wie Almonty bereits von diesem Umfeld profitieren, beginnen Anleger zunehmend, auch kleinere Explorationsgesellschaften genauer zu beobachten. Nicht, weil deren Erfolg bereits feststeht, sondern weil sich die strategischen Rahmenbedingungen grundlegend verändert haben.

Fazit: Vielleicht beginnt die spannendste Phase erst jetzt

Vor wenigen Jahren sprach kaum jemand über Wolfram. Heute fordern Industrievertreter Exportrestriktionen, Regierungen investieren Milliarden in kritische Rohstoffe und institutionelle Investoren entdecken den Sektor neu. Ob Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) eines Tages zu den Gewinnern dieser Entwicklung gehören wird, kann heute niemand seriös vorhersagen. Exploration bleibt spekulativ und geologische Erfolge sind nie garantiert. Fest steht jedoch: Wenn sich Produzenten wie Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX) bereits neu bewerten und gleichzeitig immer mehr Industriekonzerne sowie Regierungen nach sicheren Wolframquellen suchen, dürfte der Blick der Kapitalmärkte zunehmend auch auf jene Unternehmen fallen, die heute noch am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Für viele erfahrene Rohstoffinvestoren beginnt genau in dieser Phase häufig die eigentliche Suche nach den möglichen Gewinnern von morgen.