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Small- & Micro Cap Investment
24.06.2026 08:23 Uhr
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Wenn Staaten anfangen einzukaufen, sollten Anleger genauer hinschauen

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Noch vor wenigen Jahren war die Welt der Rohstoffe vergleichsweise einfach. Unternehmen kauften Metalle, wenn sie sie für ihre Produktion benötigten, Händler sorgten für Liquidität und Investoren spekulierten auf steigende oder fallende Preise. Heute hat sich das Kräfteverhältnis verschoben. Plötzlich treten Regierungen als Käufer auf. Milliardenprogramme werden aufgelegt, strategische Reserven aufgebaut und Minenprojekte finanziell unterstützt. Was jahrzehntelang dem freien Markt überlassen wurde, entwickelt sich zunehmend zu einer Frage der nationalen Sicherheit. Für Anleger könnte genau das einer der spannendsten Trends der kommenden Jahre werden.

Rohstoffe werden zur geopolitischen Währung

Die Vereinigten Staaten investieren mit Programmen wie "Project Vault" Milliardenbeträge in kritische Rohstoffe. Australien baut eine eigene Critical Minerals Strategic Reserve auf. Europa verfolgt mit dem Critical Raw Materials Act das Ziel, unabhängiger von Importen zu werden. Kanada geht sogar noch einen Schritt weiter und erklärt ausgewählte Bergbauprojekte offiziell zu "Nation-Building Projects". Vor wenigen Jahren hätte eine solche Entwicklung kaum jemand erwartet. Heute zeigt sie vor allem eines: Kritische Rohstoffe werden nicht mehr ausschließlich nach ihrem Marktpreis bewertet, sondern nach ihrer strategischen Bedeutung.

Es geht längst nicht mehr nur um Gold oder Lithium

Während Gold als Krisenmetall und Lithium als Rohstoff der Elektromobilität regelmäßig Schlagzeilen machen, findet im Hintergrund eine stille Neubewertung anderer Metalle statt. Besonders Wolfram entwickelt sich zu einem strategischen Schlüsselrohstoff. Das Metall steckt in Raketensystemen, Präzisionsmunition, Flugzeugtriebwerken, Halbleitern, Werkzeugmaschinen und Medizintechnik. Seine Kombination aus Härte, Dichte und Hitzebeständigkeit macht es in vielen Anwendungen praktisch unersetzlich. Gleichzeitig kontrolliert China weiterhin den überwiegenden Teil der weltweiten Produktion und Verarbeitung. Für westliche Staaten entsteht daraus eine Abhängigkeit, die inzwischen nicht mehr nur wirtschaftlich, sondern zunehmend sicherheitspolitisch bewertet wird.

Almonty zeigt, wohin staatliche Interessen fließen

Kaum ein Unternehmen profitiert derzeit so sichtbar von dieser Entwicklung wie Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX). Mit der Sangdong-Mine in Südkorea entwickelt sich Almonty zu einem der wichtigsten nicht-chinesischen Wolframproduzenten weltweit. Langfristige Abnahmeverträge und die strategische Lage des Projekts machen das Unternehmen zu einem wichtigen Baustein westlicher Lieferketten. Bemerkenswert ist dabei weniger die operative Entwicklung als die Tatsache, dass Regierungen und Industrie heute aktiv nach alternativen Bezugsquellen suchen. Die klassische Investmentlogik verändert sich dadurch grundlegend. Nicht mehr allein Angebot und Nachfrage bestimmen den Wert eines Projekts, sondern auch seine geopolitische Bedeutung.

Wenn Produzenten profitieren, schauen Anleger häufig auf die zweite Reihe

An den Kapitalmärkten lässt sich dieses Muster immer wieder beobachten. Steht ein gesamter Rohstoffsektor im Fokus, profitieren zunächst etablierte Produzenten. Im nächsten Schritt richtet sich die Aufmerksamkeit häufig auf Explorationsgesellschaften mit Projekten in denselben Regionen. Genau hier könnte Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) für Marktbeobachter interessant werden. Das Unternehmen befindet sich weiterhin in einer frühen Explorationsphase und sollte auch genau so eingeordnet werden. Gleichzeitig besitzt Adelayde mit dem Sisson North Tungsten Project ein Projekt, das direkt an die bekannte Sisson Tungsten Mine in New Brunswick angrenzt. Diese Mine erhielt nicht nur Unterstützung durch die kanadische Regierung und das US-Verteidigungsministerium, sondern wurde später auch als eines der ersten kanadischen "Nation-Building Projects" ausgewählt. Adelayde hat dort zuletzt umfangreiche geophysikalische Programme abgeschlossen und arbeitet daran, weitere Explorationsziele zu definieren. Natürlich ersetzt die Nähe zu einem bedeutenden Projekt weder eine Ressource noch eine wirtschaftliche Lagerstätte. Sie sorgt jedoch dafür, dass Investoren genauer hinschauen, wenn ein gesamter Distrikt strategisch an Bedeutung gewinnt.

Die eigentliche Neubewertung könnte gerade erst beginnen

Interessanterweise beschränkt sich dieser Trend längst nicht mehr auf Wolfram. Antimon, Seltene Erden, Lithium und weitere kritische Rohstoffe werden zunehmend Bestandteil staatlicher Rohstoffstrategien. Immer mehr Länder versuchen, ihre Versorgung unabhängig von geopolitischen Risiken zu organisieren und unterstützen dafür Minen, Raffinerien und Explorationsprojekte. Damit entsteht ein Umfeld, in dem Projekte in politisch stabilen Regionen automatisch an strategischem Wert gewinnen können. Für Anleger bedeutet das eine Perspektive, die über klassische Rohstoffzyklen hinausgeht.

Fazit: Vielleicht beobachten wir gerade einen Paradigmenwechsel

Lange Zeit entschieden ausschließlich Unternehmen darüber, welche Rohstoffe gefördert wurden und welche Projekte wirtschaftlich interessant waren. Heute greifen Staaten aktiv in diese Entwicklung ein. Sie finanzieren Projekte, bauen Reserven auf und definieren kritische Rohstoffe als Teil ihrer nationalen Sicherheitsstrategie. Unternehmen wie Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX) stehen bereits im Zentrum dieser Entwicklung. Gleichzeitig könnten Explorationsgesellschaften wie Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) zunehmend Aufmerksamkeit erhalten, wenn Investoren nach der nächsten Generation strategischer Rohstoffprojekte suchen. Ob daraus eine langfristige Neubewertung entsteht, kann heute niemand sicher vorhersagen. Fest steht jedoch: Wenn Regierungen beginnen, dieselben Rohstoffe einzukaufen wie Industrie und Investoren, lohnt es sich, genauer hinzuschauen.

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Quellen:

https://www.siennaresources.com/news/
https://www.siennaresources.com/
https://www.siennaresources.com/wp-content/uploads/2026/05/SIEN-Deck-May-2026.pdf

U.S. Geological Survey (USGS) - Tungsten Statistics and Information
https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/tungsten-statistics-and-information

U.S. Geological Survey - Critical Minerals Review
https://www.usgs.gov/mission-areas/energy-and-minerals/science/critical-minerals-review

European Commission - Critical Raw Materials Act
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en

Government of Canada - Nation-Building Projects
https://www.pm.gc.ca/en/news/news-releases

Almonty Industries - Corporate Website & Sangdong Project
https://www.almonty.com

Adelayde Exploration - Corporate Website & News Releases
https://www.adelaydeexploration.com

Plansee Group - Tungsten Applications and Supply Chain
https://www.plansee.com/en/materials/tungsten.html

Reuters - Critical Minerals & China Export Controls
https://www.reuters.com/world/china/

Financial Times - Critical Minerals & Tungsten Supply Chain
https://www.ft.com

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Adelayde Exploration Inc.
Land: Kanada
ISIN: CA0068131097
https://www.adelaydeexp.com/

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Enthaltene Werte: CA0068131097

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