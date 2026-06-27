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Small- & Micro Cap Investment
27.06.2026 05:22 Uhr
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Das 12-Milliarden-Dollar-Problem - kann dieser kleine Explorer davon profitieren?

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Noch vor wenigen Jahren waren kritische Rohstoffe ein Thema für Geologen und Bergbauingenieure. Heute beschäftigen sich Präsidenten, Verteidigungsministerien und Vorstandsetagen mit derselben Frage: Woher sollen künftig die Metalle kommen, ohne die moderne Industrie nicht funktionieren kann? Allein die USA wollen über Programme wie "Project Vault" Milliardenbeträge investieren, um strategische Rohstoffe zu sichern. Gleichzeitig entstehen neue Förderprogramme in Kanada, Australien und Europa. Der Grund ist einfach: Der Westen hat erkannt, wie abhängig er bei vielen kritischen Mineralien von China geworden ist. Für Anleger entsteht daraus eine spannende Frage: Wenn Regierungen Milliarden investieren, welche Unternehmen könnten davon langfristig profitieren? Ein Problem, das sich nicht mit Geld allein lösen lässt Anders als Öl oder Kupfer lassen sich kritische Rohstoffe nicht einfach auf Knopfdruck fördern. Zwischen einer Entdeckung und einer produzierenden Mine liegen häufig zehn Jahre oder mehr.

Genau deshalb wird der Markt nervös.

Wolfram beispielsweise ist unverzichtbar für Raketensysteme, Präzisionsmunition, Halbleiter, Flugzeugtriebwerke und Hochleistungswerkzeuge. Gleichzeitig kontrolliert China den überwiegenden Teil der weltweiten Produktion und Verarbeitung. Auch Antimon entwickelt sich zu einem strategischen Metall. Es wird für Batterien, Halbleiter, Flammschutzmittel und militärische Anwendungen benötigt. Exportbeschränkungen und geopolitische Spannungen haben die Preise deutlich steigen lassen. Das Ergebnis: Der Westen sucht händeringend nach alternativen Lieferketten.

Die großen Gewinner stehen bereits im Rampenlicht

Ein Unternehmen, das diese Entwicklung eindrucksvoll zeigt, ist Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX). Mit der Sangdong-Mine in Südkorea hat sich Almonty zu einem der wichtigsten nicht-chinesischen Wolframproduzenten entwickelt. Die Gesellschaft arbeitet mit westlichen Industriepartnern zusammen und profitiert direkt vom steigenden Interesse an sicheren Lieferketten. Auch Unternehmen wie Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) oder SpaceX (ISIN: US84615Q1031) sind indirekt auf stabile Wolframversorgung angewiesen. Moderne Verteidigungssysteme, Raumfahrttechnik und Hochtemperaturlegierungen funktionieren ohne diesen Rohstoff kaum. Die strategische Bedeutung ist inzwischen offensichtlich.

Doch Kapitalmärkte schauen selten nur auf die Marktführer

An der Börse gibt es ein wiederkehrendes Muster. Zunächst profitieren die etablierten Produzenten. Danach beginnt die Suche nach Unternehmen, die dieselben Trends adressieren, aber deutlich kleiner bewertet sind. Genau hier könnte Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) Aufmerksamkeit gewinnen. Das Unternehmen befindet sich weiterhin in einer frühen Explorationsphase und sollte entsprechend eingeordnet werden. Dennoch besitzt Adelayde mit dem Sisson North Project ein Wolframprojekt, das direkt an die bekannte Sisson Tungsten Mine in New Brunswick grenzt. Diese wurde nicht nur mit rund 29 Millionen CAD durch die kanadische Regierung und das US-Verteidigungsministerium unterstützt, sondern später auch als eines der ersten kanadischen "Nation-Building Projects" ausgewählt. Natürlich bedeutet die Nähe zu einer bedeutenden Lagerstätte nicht automatisch einen eigenen wirtschaftlichen Fund. Doch genau solche Standorte rücken häufig in den Fokus, wenn ganze Rohstoffdistrikte strategisch aufgewertet werden.

Mehrere Themen statt nur einer Idee

Interessant ist außerdem, dass Adelayde nicht ausschließlich auf Wolfram setzt.

Mit dem George Lake South Project verfügt das Unternehmen zusätzlich über ein Antimon-Wolfram-Projekt in unmittelbarer Nähe der historischen Lake George Mine, die einst als größte primäre Antimonmine Nordamerikas galt. Hinzu kommen Lithiumprojekte im Clayton Valley in Nevada. Besonders bemerkenswert: Die McGee-Lithiumlagerstätte grenzt direkt an Century Lithium Corp. (ISIN: CA1566151066). Tatsächlich handelt es sich geologisch um dieselbe Lithiumlagerstätte, die sich über die Grundstücke beider Unternehmen erstreckt. Darüber hinaus befindet sich das CV Deep Basin Lithium Brine Joint Venture vollständig innerhalb des von den Lithiumprojekten von SLB (ISIN: AN8068571086) umgebenen Gebiets - ein Hinweis auf die strategische Attraktivität der Region. Während viele Junior-Explorer auf ein einzelnes Projekt angewiesen sind, bietet Adelayde damit Exposure zu mehreren kritischen Rohstoffthemen gleichzeitig.

Warum kleine Unternehmen plötzlich interessant werden

Die eigentliche Geschichte ist möglicherweise größer als jedes einzelne Projekt. Regierungen bauen Rohstoffreserven auf. Milliarden fließen in neue Lieferketten. Industrieunternehmen versuchen, ihre Abhängigkeit von China zu reduzieren. Gleichzeitig dauert es Jahre, bis neue Minen entstehen. In solchen Marktphasen suchen Investoren häufig nach Unternehmen, die noch nicht vollständig entdeckt wurden, aber in genau diesen strategischen Rohstoffmärkten aktiv sind.

Fazit: Ein Milliardenproblem schafft neue Aufmerksamkeit

Niemand kann heute vorhersagen, welches Explorationsunternehmen die nächste bedeutende Lagerstätte entdeckt oder erfolgreich entwickelt. Fest steht jedoch, dass sich die Rahmenbedingungen verändert haben. Kritische Rohstoffe sind vom Spezialthema zu einer geopolitischen Priorität geworden. Während große Namen wie Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX) bereits von diesem Trend profitieren, könnten kleinere Explorationsgesellschaften zunehmend in den Fokus rücken. Mit Projekten in den Bereichen Wolfram, Antimon, Lithium und Gold, einer vergleichsweise kleinen Marktkapitalisierung und mehreren laufenden Explorationsprogrammen gehört Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) zu genau jener Unternehmensgruppe, die viele spekulativ orientierte Rohstoffinvestoren derzeit genauer beobachten.

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Quellen:

https://www.siennaresources.com/news/
https://www.siennaresources.com/
https://www.siennaresources.com/wp-content/uploads/2026/05/SIEN-Deck-May-2026.pdf
https://www.adelaydeexploration.com/projects
https://www.pm.gc.ca/en/news/news-releases
https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/tungsten-statistics-and-information
https://www.usgs.gov/mission-areas/energy-and-minerals/science/critical-minerals-review
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en
https://www.almonty.com
https://www.slb.com
https://www.centurylithium.com
https://www.plansee.com/en/materials/tungsten.html

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Adelayde Exploration Inc.
Land: Kanada
ISIN: CA0068131097
https://www.adelaydeexp.com/

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