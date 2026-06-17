Wo der Kampf um jedes Kilogramm Milliarden von Euro wert ist

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Bei Airbus (ISIN: NL0000235190) läuft derzeit vieles auf dieselbe Frage hinaus: Wie lassen sich neue Flugzeuge wirtschaftlicher betreiben, ohne Reichweite, Stabilität oder Produktionsgeschwindigkeit zu verlieren?

Die Antwort darauf beginnt oft nicht im Cockpit, sondern tief in der Konstruktion. Materialien, Aerodynamik und Bauteilstruktur rücken stärker in den Mittelpunkt, weil jedes eingesparte Kilogramm Einfluss auf Verbrauch, Reichweite und Betriebskosten haben kann.

Genau deshalb verändern sich derzeit nicht nur die Flugzeugprogramme selbst, sondern auch die Anforderungen an die Zulieferindustrie.

Der A350 zeigt, wie stark sich moderne Flugzeuge verändert haben

Wie stark sich die Materialstruktur moderner Flugzeuge verschoben hat, zeigt vor allem der Airbus A350. Nach Angaben des Herstellers bestehen dort mehr als 50% der Strukturmasse aus Verbundwerkstoffen, die das Gewicht der neuen Flugzeugmodelle reduzieren.

Damit unterscheidet sich das Modell deutlich von älteren Flugzeuggenerationen, die noch wesentlich stärker auf klassische Metallstrukturen ausgelegt waren. Das birgt einen potenziellen Synergievorteil für Fluggesellschaften, die mit dem Modell spürbar ihre Kosten senken können.

Der Einsatz neuer Materialien verändert allerdings nicht nur das Flugzeug selbst. Auch Fertigung, Qualitätskontrolle und industrielle Prozesse werden komplexer. Genau dort beginnt für viele Zulieferer laut Branchenanalysten die eigentliche Herausforderung.

Mit höheren Flugzeugraten steigen die Anforderungen an die Lieferkette

Parallel dazu erhöht Airbus schrittweise die Produktion seiner wichtigsten Programme. Langfristig arbeitet der Hersteller bei der A320neo-Familie auf bis zu 75 Flugzeuge pro Monat hin.

Gleichzeitig verwies Airbus in den vergangenen Quartalen mehrfach auf Belastungen innerhalb der globalen Lieferketten. Fehlende Bauteile oder Verzögerungen bei Zulieferern wirken sich in der Luftfahrt häufig direkt auf komplette Programme aus.

Dadurch verschiebt sich der Fokus innerhalb der Branche zunehmend auf die Frage, welche Zulieferer größere Stückzahlen stabil und in gleichbleibender Qualität liefern können.

FACC verbindet Materialkompetenz mit industrieller Fertigung

Genau an dieser Schnittstelle positioniert sich die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2).

Das Unternehmen fertigt unter anderem Triebwerksverkleidungen, Strukturbauteile und Kabinensysteme für internationale Flugzeugprogramme von beispielsweise Airbus, Boeing (ISIN: US0970231058) und Embraer.

Besonders anspruchsvoll sind dabei Bauteile aus Faserverbundwerkstoffen. Sie benötigen nicht nur spezielles Material-Know-how, sondern auch präzise Fertigungs- und Zertifizierungsprozesse.

Parallel zum steigenden Bedarf erweitert FACC derzeit die eigenen Produktionsflächen in Oberösterreich. Dort entsteht ein neues Werk mit rund 20.000 Quadratmetern Fläche und einem Investitionsvolumen von etwa 120 Mio. Euro.

Die Quartalszahlen zeigen, dass der Industriezug inzwischen Fahrt aufnimmt

Im ersten Quartal 2026 erhöhte FACC den Umsatz um 11,8% auf 258,2 Mio. Euro. Noch deutlicher entwickelte sich das operative Ergebnis: Das EBIT stieg von 4,3 Mio. Euro auf 9,7 Mio. Euro.

Auch die EBIT-Marge verbesserte sich von 1,9% auf 3,7%. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen mit dem Programm CORE an effizienteren Produktionsabläufen und einer besseren Kostenstruktur.

Die Entwicklung zeigt: In der Luftfahrt geht es inzwischen nicht mehr nur um zusätzliche Flugzeuge, sondern zunehmend um die Frage, wie profitabel steigende Stückzahlen verarbeitet werden können.

Analysten richten den Blick inzwischen stärker auf Margen und operative Hebel

Mit den verbesserten Zahlen haben sich zuletzt auch mehrere Analystenhäuser erneut positiv zur Aktie geäußert.

So betonen Analysten der Erste Group von ODDO BHF und Montega das Potenzial hervor. Sie sehen steigende Effizienz und zweistellige Wachstumsraten auf FACC zukommen. Außerdem sei das Programm CORE ein zentrales Merkmal, um auch die Profitabilität deutlich zu steigern. Die Kursziele liegen bei bis zu 18,70 Euro je FACC-Aktie.

Damit verschiebt sich der Fokus zunehmend weg von der reinen Branchenerholung hin zur Frage, welche Zulieferer höhere Volumina künftig besonders effizient in Ergebniswachstum umsetzen können.

Der Wettbewerb in der Luftfahrt entscheidet sich längst nicht mehr nur über neue Flugzeuge

Neue Flugzeugprogramme, höhere Fertigungsraten und moderne Materialien verändern derzeit die industrielle Dynamik der Branche.

Für Zulieferer reicht es dabei nicht mehr aus, einzelne Bauteile zu liefern. Gefragt sind gleichzeitig Materialkompetenz, industrielle Prozesse und die Fähigkeit, komplexe Programme über viele Jahre stabil zu begleiten.

Genau deshalb spielt der Kampf um jedes Kilogramm in der Luftfahrtindustrie inzwischen eine deutlich größere Rolle als noch vor einigen Jahren.

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