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WKN: A1147K | ISIN: AT00000FACC2 | Ticker-Symbol: 1FC
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03.07.26 | 21:19
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Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
Sonstige
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FACC AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FACC AG 5-Tage-Chart
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18,94019,12003.07.
Small- & Micro Cap Investment
04.07.2026 06:22 Uhr
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Jede Sekunde startet ein Flugzeug mit der Technologie dieses österreichischen Spezialisten

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"Every second, an aircraft with FACC technology on board takes off." Mit dieser Aussage beschreibt die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) ihre Position innerhalb der Luftfahrtindustrie im aktuellen Investor Factsheet.

Die Formulierung fällt auf, weil sie eine abstrakte Unternehmensgröße in ein konkretes Bild übersetzt. Viele Menschen kennen Fluggesellschaften, Flughäfen oder Flugzeugtypen. Deutlich seltener wird darüber gesprochen, welche Unternehmen die technischen Komponenten entwickeln und produzieren, die später in diesen Flugzeugen verbaut werden. Genau dort liegt ein wesentlicher Teil des Geschäftsmodells von FACC.

Die Zahl liefert deshalb einen interessanten Ausgangspunkt: Was bedeutet es eigentlich, wenn nach Unternehmensangaben jede Sekunde irgendwo auf der Welt ein Flugzeug mit FACC-Technologie an Bord startet?

FACC arbeitet an Komponenten, die Passagiere meist nicht wahrnehmen

FACC entwickelt und produziert nach eigenen Angaben Technologien und Leichtbausysteme für die Luftfahrtindustrie. Das Unternehmen ist dabei nicht mit einem einzelnen Produkt vertreten, sondern in mehreren Bereichen aktiv.

Zum Portfolio gehören Aerostructures, Engines & Nacelles sowie Cabin Interiors. Dahinter stehen unterschiedliche Produktgruppen - von Strukturbauteilen über Komponenten im Umfeld von Triebwerksverkleidungen bis hin zu Kabinenlösungen.

Für Passagiere bleiben diese Systeme häufig im Hintergrund. Sie treten nicht als eigenständige Marke auf und sind oft Teil eines größeren Gesamtsystems. Genau deshalb ist die Aussage aus dem Investor Factsheet bemerkenswert: Sie macht sichtbar, wie häufig ein Unternehmen im Alltag präsent sein kann, ohne im direkten Blickfeld der Reisenden zu stehen.

Die Unternehmensrolle entsteht aus vielen einzelnen Anwendungen

Die Kennzahl "jede Sekunde" verweist nicht auf ein einzelnes Flugzeugprogramm oder eine einzelne Komponente. Sie beschreibt vielmehr die Breite der Anwendungen, in denen FACC-Technologie eingesetzt wird.

Im Bereich Aerostructures entwickelt und produziert das Unternehmen beispielsweise Strukturkomponenten für verschiedene Luftfahrtanwendungen. Hinzu kommen Produkte im Bereich Engines & Nacelles sowie Lösungen für Flugzeugkabinen.

Dadurch verteilt sich die Präsenz des Unternehmens auf unterschiedliche technische Bereiche. Die Bedeutung der Kennzahl liegt daher weniger in einer einzelnen Komponente als in der Vielzahl von Anwendungen, die zusammen die Reichweite des Unternehmens ausmachen.

Hinter der Kennzahl steht ein Industriebetrieb mit fast einer Milliarde Euro Umsatz

Die Aussage aus dem Factsheet lässt sich auch durch einen Blick auf die Unternehmensgröße einordnen.

Für das Geschäftsjahr 2025 meldete FACC einen Umsatz von 984,4 Mio. Euro. Gleichzeitig beschäftigte das Unternehmen nach eigenen Angaben 3.907 Mitarbeitende. Im ersten Quartal 2026 erhöhte sich der Umsatz um 11,8% auf 258,2 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg von 4,3 Mio. Euro auf 9,7 Mio. Euro. Der Personalstand wuchs auf 4.017 Vollzeitäquivalente.

Diese Zahlen zeigen, dass hinter der Formulierung aus dem Factsheet kein kleines Nischenunternehmen steht, sondern ein international tätiger Industriebetrieb mit mehreren tausend Beschäftigten.

Viele Zulieferer bleiben sichtbar in ihren Märkten - aber unsichtbar für Passagiere

Die Luftfahrtindustrie besteht nicht nur aus Fluggesellschaften und Flugzeugherstellern. Hinter jedem Flugzeug steht eine Vielzahl spezialisierter Unternehmen, die einzelne Systeme, Baugruppen oder Komponenten entwickeln und produzieren.

FACC ist Teil dieser Struktur. Das Unternehmen liefert keine komplette Maschine, sondern konzentriert sich auf bestimmte technische Bereiche innerhalb eines Flugzeugs. Für Passagiere bleibt diese Arbeit meist unsichtbar. Innerhalb der industriellen Wertschöpfungskette spielen solche Zulieferer jedoch eine klar definierte Rolle.

Gerade deshalb eignet sich die Kennzahl aus dem Investor Factsheet als Erklärung des Geschäftsmodells. Sie macht deutlich, dass die Reichweite eines Unternehmens nicht zwingend davon abhängt, ob dessen Name auf dem fertigen Produkt sichtbar ist.

Neue Projekte erweitern das bestehende Tätigkeitsfeld

Neben den traditionellen Geschäftsbereichen arbeitet FACC auch an Anwendungen außerhalb klassischer Verkehrsflugzeuge.

Ein Beispiel ist die Zusammenarbeit mit Eve Air Mobility. FACC erhielt den Auftrag zur Entwicklung und Produktion mehrerer Komponenten für das eVTOL-Programm des Unternehmens. Nach Angaben von FACC umfasst der Auftrag unter anderem das Höhenleitwerk, das Seitenleitwerk mit beweglichen Steuerflächen sowie Querruder.

Der Auftrag zeigt, dass das Unternehmen seine technischen Kompetenzen auch in neuen Luftfahrtanwendungen einsetzt. Die Aussage aus dem Factsheet beschreibt damit nicht nur die heutige Präsenz des Unternehmens, sondern bildet den Ausgangspunkt für ein Geschäftsmodell, das kontinuierlich um neue Projekte erweitert wird.

Eine einzige Zahl erklärt ein komplexes Geschäftsmodell

Viele Unternehmenskennzahlen beschreiben Umsatz, Gewinn oder Beschäftigtenzahlen. Die Aussage "jede Sekunde startet ein Flugzeug mit FACC-Technologie an Bord" verfolgt einen anderen Ansatz.

Sie macht sichtbar, wie häufig Produkte des Unternehmens im Alltag eingesetzt werden. Gleichzeitig erklärt sie, warum FACC trotz seiner Größe vielen Menschen weniger bekannt ist als Fluggesellschaften oder Flugzeugtypen.

Gerade darin liegt die Stärke dieser Kennzahl. Sie beschreibt nicht den Aktienkurs, sondern die industrielle Präsenz eines Unternehmens, dessen Produkte regelmäßig genutzt werden, ohne dass Passagiere sie unmittelbar wahrnehmen.

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FACC
ISIN: AT00000FACC2
WKN: A1147K
https://www.facc.com

Quellen
https://www.facc.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2026/05/facc-factsheet-en.pdf
https://www.facc.com/en
https://www.facc.com/en/what-we-do/aerostructures-lightweight-solutions
https://www.facc.com/en/news/continuation-of-growth-facc-increases-earnings-and-revenue-in-q1-2026-strategic-milestones-underline-positive-development
https://www.facc.com/en/news/facc-develops-and-manufactures-essential-components-for-eve-air-mobilitys-evtol/

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Interessenkonflikte: Mit FACC existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der FACC. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von FACC können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

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Enthaltene Werte: AT00000FACC2

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