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WKN: A1147K | ISIN: AT00000FACC2 | Ticker-Symbol: 1FC
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23.06.26 | 08:05
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Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
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FACC AG Chart 1 Jahr
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FACC AG 5-Tage-Chart
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18,00018,24008:02
18,10018,24008:05
Small- & Micro Cap Investment
23.06.2026 06:44 Uhr
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Warum Österreichs Börse 2026 stark läuft - und FACC den ATX übertrifft

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Der österreichische Leitindex ATX stieg vom Jahresbeginn bis zum 12. Juni 2026 von 5.351 auf 6.258 Punkte. Das entspricht einem Plus von 16,95%. Noch stärker entwickelte sich die Aktie der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) im selben Zeitraum: Von 11,60 Euro ging es auf 16,04 Euro nach oben, ein Zuwachs von 38,28%.

Damit stehen zwei Zahlen am Anfang dieses Vergleichs: ein starker österreichischer Gesamtmarkt und eine Aktie, die diesen Anstieg deutlich übertroffen hat.

Entscheidend ist nun nicht die Kursbewegung allein, sondern die Frage, welche operativen Entwicklungen diese Entwicklung begleiten.

Der ATX zeigt 2026 eine breite Marktbewegung

Der ATX umfasst große österreichische Unternehmen aus Branchen wie Finanzen, Energie, Industrie, Immobilien und Technologie. Dadurch bildet der Index nicht einen einzelnen Sektor ab, sondern mehrere Teile der österreichischen Wirtschaft.

Die Entwicklung im Jahr 2026 fällt deshalb auf, weil der Index seit Jahresbeginn zweistellig zulegen konnte. Eine konkrete Ursache lässt sich aus der Indexbewegung allein nicht ableiten. Für die Einordnung zählt daher vor allem der Vergleich mit einzelnen Unternehmen, die sich innerhalb dieses Umfelds stärker oder schwächer entwickeln.

FACC gehört 2026 zu den Titeln, die sich bislang deutlich besser als der Index entwickelt haben.

Bei FACC folgen dem Kursanstieg operative Fortschritte

Die jüngsten Geschäftszahlen liefern einen konkreten Anhaltspunkt für die Entwicklung des Unternehmens. Im ersten Quartal 2026 steigerte FACC den Umsatz um 11,8% auf 258,2 Mio. Euro. Das operative Ergebnis EBIT erhöhte sich von 4,3 Mio. Euro auf 9,7 Mio. Euro und hat sich damit mehr als verdoppelt. Auch die Zahl der Beschäftigten stieg von 3.896 auf 4.017 FTE.

Damit zeigt die Quartalsmeldung nicht nur ein Umsatzwachstum, sondern auch eine stärkere Ergebnisentwicklung. Besonders wichtig: FACC meldete, dass sich alle Divisionen positiv entwickelten. Der Kursanstieg steht damit nicht isoliert im Raum, sondern fällt in eine Phase besserer operativer Zahlen.

Die Standorterweiterung gibt dem Wachstum einen industriellen Rahmen

Neben den Quartalszahlen spielt auch der Ausbau der Produktionsbasis eine Rolle. FACC investiert rund 120 Mio. Euro in ein neues Werk am Standort St. Martin im Innkreis. Dort sollen zusätzliche Produktions- und Entwicklungsflächen entstehen.

Das Projekt ist für die Einordnung der Aktie wichtig, weil es zeigt, dass das Unternehmen nicht nur kurzfristig von höheren Umsätzen berichtet, sondern zugleich Kapazitäten für die kommenden Jahre vorbereitet. Die neue Anlage soll zusätzliche industrielle Möglichkeiten schaffen und die bestehende Standortstruktur in Oberösterreich erweitern.

Damit erhält die Kursentwicklung einen zweiten operativen Bezugspunkt: steigende Zahlen im laufenden Geschäft und ein konkretes Investitionsprojekt für die weitere Entwicklung.

Analysten heben Wachstum und Margen stärker hervor

Auch Analysten haben die Entwicklung zuletzt neu eingeordnet. Die Erste Group erhöhte im Mai 2026 das Kursziel für FACC von 15,00 Euro auf 18,70 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung. Als Begründung wurden unter anderem höhere Gewinnschätzungen nach den starken Q1-Zahlen genannt. Zudem unterstellt Erste Group Research langfristig eine EBIT-Marge von 8%.

ODDO BHF verweist in einer öffentlich zugänglichen Analyse auf "organisches Wachstum im zweistelligen Bereich über die Geschäftsjahre 2026-2028e". Die Analysten führen diese Erwartung unter anderem auf den anhaltenden Produktionshochlauf der OEMs sowie strukturelles Wachstum im Drohnenluftfahrtmarkt zurück.

Damit stützen zwei externe Einschätzungen den Blick auf FACC nicht über allgemeine Marktstimmung, sondern über konkrete operative Annahmen: Wachstum, Margen und mittelfristige Geschäftsentwicklung.

FACC zeigt innerhalb des österreichischen Marktes ein eigenes Profil

Der Vergleich zwischen ATX und FACC zeigt keine allgemeine Aussage über Anlegerverhalten und keine Prognose für die weitere Kursentwicklung. Er zeigt zunächst nur eine messbare Differenz: Der österreichische Leitindex legte bis zum 12. Juni deutlich zu, FACC entwickelte sich im selben Zeitraum noch stärker.

Die Gründe dafür lassen sich nicht allein aus dem Kursverlauf ableiten. Die Unternehmensmeldungen liefern jedoch mehrere konkrete Bausteine: steigender Umsatz, deutlich höheres EBIT, ein wachsender Personalstand und ein großes Investitionsprojekt in Oberösterreich.

Damit steht FACC innerhalb eines starken österreichischen Börsenjahres für ein Unternehmen, bei dem sich Kursentwicklung und operative Verbesserungen im ersten Halbjahr 2026 gleichzeitig beobachten lassen.

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FACC
ISIN: AT00000FACC2
WKN: A1147K
https://www.facc.com

Quellen
https://www.wienerborse.at
https://www.facc.com/en/news/continuation-of-growth-facc-increases-earnings-and-revenue-in-q1-2026-strategic-milestones-underline-positive-development
https://www.facc.com/en/news/facc-invests-120-million-euros-in-future-growth
https://www.sparkasse.at/steiermaerkische/privatkunden/sparen-anlegen/anlegen-investieren/wertpapier-services/newsletter-broschueren/wertpapier-news/2026/05/19/aktien
https://www.privatbank.at/resources/boerse-live/boerse-live/kurse-maerkte/firmenanalysen/oesterreich/FACC_AA.pdf

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Enthaltene Werte: AT00000FACC2

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