FACC hat Wirtschaftspreis PEGASUS in Gold gewonnen

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Der Luftfahrtzulieferer FACC aus Ried im Innkreis wurde beim Wirtschaftspreis PEGASUS in der Kategorie "Leuchttürme" mit Gold ausgezeichnet. Was der Preis bedeutet und wofür FACC geehrt wurde, im Überblick.

Was ist der Wirtschaftspreis PEGASUS?

Der PEGASUS gilt als der größte und bekannteste Wirtschaftspreis Oberösterreichs. Er wird seit 1994 jährlich von den Oberösterreichischen Nachrichten gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft und Politik vergeben, darunter das Land Oberösterreich, die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, die Wirtschaftskammer, die Industriellenvereinigung und KPMG. Ausgezeichnet werden Unternehmen, die durch wirtschaftlichen Erfolg, Innovationskraft und nachhaltige Entwicklung besondere Impulse für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich setzen.

Der Preis wird in mehreren Kategorien verliehen, die sich je nach Unternehmensgröße und -profil unterscheiden. Dazu zählt etwa die Kategorie "Leuchttürme", in der große, international tätige Unternehmen gewürdigt werden, während andere Kategorien beispielsweise auf wachstumsstarke mittelständische Betriebe oder besonders exportstarke Firmen ausgerichtet sind. Eine Fachjury bewertet die eingereichten Betriebe anhand von Kriterien wie Umsatzentwicklung, Innovationsleistung und Internationalisierungsgrad und bestimmt daraus die Preisträger. Die Verleihung findet traditionell im Rahmen einer Gala statt, meist im Brucknerhaus in Linz, und wird medial breit begleitet.

Die Bedeutung der Auszeichnung liegt vor allem in der öffentlichen Sichtbarkeit und im Reputationsgewinn für die ausgezeichneten Unternehmen. Für Betriebe kann die Auszeichnung ein Signal an Kunden, Investoren und potenzielle Mitarbeitende sein und die Wahrnehmung als attraktiver Arbeitgeber in der Region stärken.

FACC gewinnt Gold in der Kategorie "Leuchttürme"

Bei der diesjährigen Verleihung am 11. Juni 2026 im Brucknerhaus Linz ging der PEGASUS in Gold in der Kategorie "Leuchttürme" an die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2). Das Unternehmen setzte sich in dieser Kategorie vor den ebenfalls oberösterreichischen Firmen Sprecher Automation und Keba durch.

Begründet wird die Auszeichnung mit der Entwicklung des Unternehmens: Aus einem Start-up mit rund 30 Beschäftigten vor knapp 40 Jahren ist ein international tätiger Luftfahrttechnologiekonzern mit rund 4.000 Mitarbeitenden weltweit geworden. Als wesentliche Faktoren werden die Innovationsstrategie des Unternehmens, die Wachstumsentwicklung nach der Corona-Pandemie sowie das Engagement am Standort Oberösterreich genannt. Zwischen 2021 und 2025 hat FACC den Umsatz nach eigenen Angaben verdoppelt. Auch eine kürzlich beschlossene Investition von 120 Millionen Euro am Standort St. Martin im Innkreis wurde als Argument für die Auszeichnung angeführt.

FACC entwickelt und fertigt Leichtbaukomponenten und -systeme für die internationale Luftfahrtindustrie und beliefert namhafte Flugzeug- und Triebwerkshersteller. Der Konzern beschäftigt Angaben zufolge Mitarbeitende aus mehr als 50 Nationen an rund 15 internationalen Standorten und notiert an der Wiener Börse.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte FACC laut eigenen Angaben mit 984,4 Millionen Euro den höchsten Jahresumsatz der Unternehmensgeschichte, ein Plus von 11,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg im selben Zeitraum auf 42,3 Millionen Euro, ein Anstieg um 49,5 Prozent, was einer EBIT-Marge von 4,3 Prozent (2024: 3,2 Prozent) entspricht. Als Treiber dieser Entwicklung nennt das Unternehmen unter anderem ein seit 2024 laufendes Effizienzsteigerungsprogramm sowie die anhaltend hohe Nachfrage der Flugzeughersteller nach Bauteilen für Kurz-, Mittel- und Langstreckenflugzeuge.

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FACC

ISIN: AT00000FACC2

WKN: A1147K

https://www.facc.com



Quellen

https://press.facc.com/news-facc-gewinnt-pegasus-in-gold-in-der-kategorie-leuchttuerme?id=242967&menueid=14307&l=deutsch

https://www.facc.com/de/investoren/finanzberichte-facc-investoren/

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