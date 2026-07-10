Winglets von FACC: Wie kleine Flügelspitzen massiv Treibstoff sparen

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Wer aus dem Flugzeugfenster auf die Tragfläche blickt, sieht sie meist gar nicht als technisches Bauteil, sondern eher als verspielte Designidee: die nach oben gebogene Flügelspitze, im Fachjargon liebevoll "Winglet" genannt. Der niedlich klingende Name täuscht jedoch über die ernsthafte Funktion hinweg. Winglets gehören zu den wirkungsvollsten Maßnahmen der Luftfahrtindustrie, um den Kerosinverbrauch von Flugzeugen spürbar und dauerhaft zu senken - ein Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit, der sich messen lässt.

Wie Winglets den Treibstoffverbrauch senken

Das physikalische Grundprinzip ist einfach erklärt. An den Enden einer Tragfläche entstehen im Flug Luftwirbel, weil die Luft vom Bereich höheren Drucks unter dem Flügel zum Bereich niedrigeren Drucks darüber strömt. Diese Wirbel erzeugen zusätzlichen Luftwiderstand, den sogenannten induzierten Widerstand, der Energie kostet und damit den Treibstoffverbrauch erhöht. Winglets verlängern die Tragfläche vertikal nach oben und brechen diesen Wirbel auf. Dadurch sinkt der Luftwiderstand, die Aerodynamik des gesamten Flugzeugs verbessert sich, und der Treibstoffverbrauch geht zurück.

Nach Angaben des Herstellers Aviation Partners Boeing, der die sogenannten Blended Winglets entwickelt hat, lässt sich die Reisetreibstoffeffizienz je nach Flugzeugtyp und Streckenprofil um bis zu sechs Prozent verbessern. Hochgerechnet auf ein einzelnes Flugzeug ergeben sich daraus, abhängig vom Modell, jährliche Einsparungen von mehreren zehntausend bis zu mehreren hunderttausend Litern Kerosin. Bei einer Boeing 767-300ER etwa können es ungefähr 1,9 Millionen Liter pro Jahr sein.

FACC: Vom Zulieferer zum gefragten Winglet-Spezialisten

Hinter vielen dieser Flügelspitzen steckt das österreichische Unternehmen FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) aus Oberösterreich. Der Leichtbauspezialist zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Winglets und anderen aerodynamischen Leichtbaustrukturen für Boeing- und Airbus-Flugzeuge.

Auch bei der Weiterentwicklung mischt FACC vorne mit: Die sogenannten Split Scimitar Winglets, ein Retrofit mit zusätzlicher, krummsäbelartig geformter Unterflosse, sorgen für noch weniger Luftwiderstand. Bei einer Boeing 737-800 konnte diese Nachrüstung laut einer 2013 veröffentlichten Pressemeldung den Kerosinverbrauch nach Unternehmensangaben je nach Einsatzprofil um bis zu weitere 170.000 Liter pro Jahr senken - zusätzlich zu der bereits durch die klassischen Blended Winglets erzielten Einsparung. Für Airbus-Flugzeuge fertigt FACC zudem die sogenannten Sharklets. Im Geschäftsjahr 2024 wurde das 2.000ste Sharklet-Shipset an Airbus ausgeliefert. Für Boeing wiederum hat FACC im Lauf der Jahrzehnte mehr als 10.000 Winglets produziert. Diese Kompetenz zahlt sich auch geschäftlich aus: FACC verzeichnete für das Geschäftsjahr 2025 einen Rekordumsatz, und auch im laufenden Jahr setzte sich das Wachstum fort.

Ein unscheinbares Bauteil mit geldwertem Vorteil

Beim nächsten Urlaubsflug lohnt sich also durchaus ein Blick aus dem Fenster: Die geschwungene Flügelspitze, an der das Auge sonst vorbeigleitet, leistet einen handfesten Beitrag zur Energieeffizienz des Fluges - und möglicherweise auch ein gutes Gesprächsthema für die Sitznachbarn. Ohne diese Technologie hätten sich die stark gestiegenen Treibstoffkosten der Airlines in diesem Sommer aller Wahrscheinlichkeit nach noch deutlicher auf die Ticketpreise durchgeschlagen.

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FACC

ISIN: AT00000FACC2

WKN: A1147K

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Quellen

https://www.aviationpartnersboeing.com/winglets_lbf.php

https://www.facc.com/en/news/facc-provides-split-scimitar-winglets-for-boeing-737ng/

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