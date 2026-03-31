Nach starken Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr befindet sich die Aktie des italienischen Gase-Herstellers SOL weiter im Höhenflug. An der Heimatbörse in Mailand konnte der europäische Nebenwert im Laufe der verkürzten Handelswoche bei 58,50 Euro ein neues Rekordhoch markieren. Die Analysten von Berenberg sehen indes nicht mehr viel Luft nach oben.Zu Wochenbeginn schraubte Analyst Giovanni Selvetti zwar sein Kursziel um sechs auf 59,00 Euro nach oben und bekräftigte die Kaufempfehlung. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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