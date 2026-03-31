© Foto: Daniel Reinhardt/dpaEin möglicher Milliarden-Deal mit McCormick bringt Bewegung bei Unilever: Steht dem Konzern jetzt ein historischer Umbau bevor?Unilever bestätigte am Dienstag, dass es sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem US-amerikanischen Gewürzhersteller McCormick über einen möglichen Deal mit Unilever Foods befindet. Dies berichtet MT Newswires. Die geplante Übernahme von McCormick soll Unilever Foods 15,7 Milliarden US-Dollar kosten. Sollte die Transaktion zustande kommen, würde sie als sogenannter Reverse Morris Trust strukturiert, der steuerliche Vorteile bietet. Unilever würde die Sparte ausgliedern und anschließend mit dem Eigentümer der Cholula-Hot-Sauce fusionieren. Es wird erwartet, …Den vollständigen Artikel lesen
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