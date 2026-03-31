Masterflex liefert ab - und das in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. Während viele Industrieunternehmen mit schwacher Nachfrage kämpfen, gelingt es dem Spezialisten für Hochleistungsschläuche, Umsatz und Ergebnis auf neue Rekordniveaus zu heben. Für Anleger könnte sich hier ein Blick lohnen. Rekordjahr trotz Gegenwind - Wachstum bleibt intakt Mit einem Umsatz von 102,6 Mio. Euro erreicht Masterflex 2025 einen neuen Höchstwert und wächst um solide 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass dieses Wachstum trotz eines anspruchsvollen konjunkturellen Umfelds ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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