Datum der Anmeldung:
27.03.2026
Aktenzeichen:
B11-38/26
Unternehmen:
DUBAG Investment Advisory GmbH, München; mittelbarer Erwerb von 100 % der Anteile an der und der alleinigen Kontrolle über die JTEKT Europe S.A.S., Irigny (FRA) und die JTEKT TORSEN Holding SA, Strépy-Bracquegnies (BEL)
Produktmärkte:
Lenksysteme und Lenkungssystemkomponenten
27.03.2026
Aktenzeichen:
B11-38/26
Unternehmen:
DUBAG Investment Advisory GmbH, München; mittelbarer Erwerb von 100 % der Anteile an der und der alleinigen Kontrolle über die JTEKT Europe S.A.S., Irigny (FRA) und die JTEKT TORSEN Holding SA, Strépy-Bracquegnies (BEL)
Produktmärkte:
Lenksysteme und Lenkungssystemkomponenten
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