Die Aktie von Novo Nordisk hat sich in den zurückliegenden Wochen auf einem sehr niedrigen Niveau zumindest stabilisieren können. Während die Dänen die Phase für nennenswerte Aktienrückkäufe nutzt, fehlen schlichtweg die Impulse beim Biopharma-Titel. Auch die Analysten wagen sich nach zahlreichen Enttäuschungen (Prognosesenkungen und schwache Studienergebnisse) nicht aus der Deckung hervor.Immerhin haben die Analysten von Goldman Sachs das Kursziel leicht um drei Dänische Kronen auf nun 263 Kronen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär