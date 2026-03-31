Elektroautos kaufen oder direkt eine günstige Alternative in den Verbrennertank holen? Indien und Brasilien setzen auf einen cleveren Ersatz für Benzin. Damit werden die Karten für einen ganzen Sektor neu gemischt. Nur noch heute: 10 Prozent Discount.Der DAX rutscht ab, doch gleichzeitig stiegen lange Zeit unterschätzte Titel wie Aixtron, AT&S oder SMA Solar. Die Depot-2030-Titel Bloom Energy, Aixtron oder AT&S haben sich mehr als verdoppelt. Jetzt könnte ein weiteres "Schmuddelkind" der Börse durchstarten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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