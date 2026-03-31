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WKN: 723610 | ISIN: DE0007236101 | Ticker-Symbol: SIE
Xetra
31.03.26 | 12:39
205,68 Euro
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Elektrotechnologie
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5-Tage-Chart
AIXTRON SE
AIXTRON SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIXTRON SE31,700-2,61 %
SIEMENS AG205,68+0,13 %
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG45,560+1,06 %
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