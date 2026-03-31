Die Siemens-Aktie ist in den letzten Wochen an der Börse mächtig unter die Räder gekommen. Seit Ende Januar summieren sich die Kursverlustes des Industrietechnologiekonzerns auf über -20%. Können Anleger hier nun ein Top-Unternehmen zu einem Schnäppchenpreis kaufen? Dieser Mix drückt auf den Kurs Bevor ich mich an die Beantwortung dieser Frage wage, erst noch ein paar Worte zu den Gründen für den Kursrückgang der Siemens-Aktie in den letzten Wochen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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