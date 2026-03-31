Wer ein Komplettsystem aus Photovoltaik-Anlage, Batteriespeicher, Wärmepumpe und Wallbox von Lumenhaus installiert, kann nun auch den dynamischen Stromtarif von Naturstrom nutzen. Die Naturstrom AG und die Lumenhaus GmbH haben eine Kooperation gestartet. Künftig steuert das Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) von Lumenhaus mit KI das Zusammenspiel von Photovoltaik-Anlage, Batteriespeicher, Wärmepumpe, Wallbox und dem dynamischen Stromtarif Naturstrom smart. "Steuerbare Großverbraucher und dynamische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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