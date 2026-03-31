BMW präsentiert mit dem BMW iX3 40 die zweite Antriebsvariante seines neuen Elektro-Hoffnungsträgers iX3. Sie wird 7.500 Euro günstiger ausfallen als der schon erhältliche Allradler. Dafür bekommen Kunden einen kraftvollen SUV mit 635 Kilometern Reichweite. Der Marktstart in Deutschland ist für den Sommer geplant. BMW legt nach und stellt dem BMW iX3 50 xDrive eine günstigere, einmotorige Variante an die Seite. Für den BMW iX3 40 rufen die Münchner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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