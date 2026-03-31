Für den Online-Autohändler verlief das abgelaufene Geschäftsjahr äußerst erfolgreich. Die Auto1-Aktie dagegen befindet sich seit dem Hoch im Januar mit knapp 31€ in einem starken Abwärtstrend. Am Dienstag gewinnt sie aktuell leicht und steht bei 15,20 €. Sind das wieder günstige Einstiegskurse? Neue Rekorde erzielt Für den Autohändler war das vergangene Geschäftsjahr sehr erfolgreich. Hiervon sind die Geschäftszahlen vom 25. Februar geprägt. Dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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