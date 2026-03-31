DJ PTA-News: Altech Advanced Materials AG: Ergebnis nach Ablauf des Optionszeitraums für die Optionsscheine 2023/2027

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Altech Advanced Materials AG: Ergebnis nach Ablauf des Optionszeitraums für die Optionsscheine 2023/2027

Heidelberg (pta000/31.03.2026/15:00 UTC+2)

Altech Advanced Materials AG: Ergebnis nach Ablauf des Optionszeitraums für die Optionsscheine 2023/2027

Heidelberg, 31.03.2026 - Die Altech Advanced Materials AG ("AAM" ISIN: DE000A41YD99) gibt nach Ablauf des am 24. Februar 2026 veröffentlichten und am 30. März 2026 abgelaufenen fakultativen Optionszeitraum das Ergebnis der Optionsausübungen bekannt: insgesamt wurden 410.946 Optionsscheine ausgeübt.

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt in den kommenden Wochen, die Eintragung des neuen Grundkapitals der Gesellschaft wird im April beim Handelsregister der Gesellschaft angemeldet. Die neuen Aktien sind mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2025 ausgestattet. Mit ihrer Ausgabe werden die neuen Aktien unter der bereits bestehenden ISIN zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) zugelassen sein.

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A41YD99) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Beteiligungsgesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, über die Beteiligung an der Altech Batteries Ltd, Australien, ("ATC") am Markt der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz mit CERENERGY zu partizipieren.

Ein weiterer Schwerpunkt von ATC liegt im Bereich Lithium-Ionen-Batterien. Durch ein innovatives Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) - Silumina Anodes - soll die Leistung dieser Batterie für die Elektromobilität deutlich gesteigert werden.

Weitere Informationen unter: www.altechadvancedmaterials.com

Altech Advanced Materials AG

Vorstand: Hansjörg Plaggemars Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg info@altechadvancedmaterials.com Tel: + 49 6221 649 2482 www.altechadvancedmaterials.com

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Altech Advanced Materials AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-82 E-Mail: info@altechadvancedmaterials.com Website: www.altechadvancedmaterials.com ISIN(s): DE000A41YD99 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774962000670 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2026 09:00 ET (13:00 GMT)