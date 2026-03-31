Original-Research: SCHWEIZER ELECTRONIC AG - von Montega AG



31.03.2026 / 15:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu SCHWEIZER ELECTRONIC AG Unternehmen: SCHWEIZER ELECTRONIC AG ISIN: DE0005156236 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 31.03.2026 Kursziel: 6,50 EUR (zuvor: 7,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Prelims 2025: Umsatz ober-, EBITDA innerhalb der Guidance



SCHWEIZER ELECTRONIC hat am 30.03 vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 sowie den Ausblick auf 2026 vorgelegt.



msatz ober-, EBITDA innerhalb der Guidance: In 2025 erzielte SCHWEIZER einen vorläufigen Konzernumsatz von 173,1 Mio. EUR, womit unsere Prognose (MONe: 163,0 Mio. EUR) sowie die Guidance (155-165 Mio. EUR) signifikant übertroffen wurden. Der dynamische Anstieg um 19,8% yoy ist im Wesentlichen auf eine starke Nachfrage für die Chip-Embedding-Technologie sowie weitere Projekterfolge im Bereich Hochfrequenz-Leiterplatten zurückzuführen. Damit einhergehend erhöhte sich der mit Produkten über das strategische Partnernetzwerk erwirtschaftete Erlös um 71,7% yoy auf 117,2 Mio. EUR (Vj.: 68,2 Mio. Euro), während sich der Umsatz aus der Eigenproduktion um 26,7% yoy auf 55,9 Mio. Euro (Vj.: 76,3 Mio. Euro) reduzierte. Nichtsdestotrotz zeigt sich die Eigenproduktion in Schramberg nun schon seit Q1/25 auf niedrigem Niveau stabilisiert und verzeichnete in Q4/25 sogar ein leichtes Wachstum von 5,1% qoq auf 14,4 Mio. EUR.



Die insgesamt nach wie vor unzureichende Auslastung am deutschen Standort, höhere Energie- und Rohstoffkosten sowie ein gegenüber Vorjahr verschlechterter Produkt- und Kundenmix belasteten das operative Ergebnis jedoch spürbar, sodass das EBITDA mit 0,7 Mio. EUR nur auf Break-Even-Niveau lag. Da im Zuge des Anteilsverkaufs an der Schweizer Electronic (Jiangsu) Co., Ltd., China ('SEC'; vgl. Comment vom 26.11.2025) darüber hinaus ein Sonderertrag von ca. 2 Mio. EUR aus Patentverkäufen das operative Ergebnis begünstigt haben dürfte, ist die deutliche Abweichung zu unserer EBITDA-Prognose (MONe: 2,8 Mio. EUR) als Enttäuschung zu werten. Bereinigt um einmalige Restrukturierungsaufwendungen i.H.v. 1,0 Mio. EUR wurde die Guidance (adj. EBITDA 1-3 Mio. EUR) indes erfüllt. Infolge des Verkaufs der SEC-Beteiligung wies SCHWEIZER auch wie erwartetet ein deutlich positives Konzernergebnis von +5,0 Mio. EUR (Vj.: -9,0 Mio. EUR) auf. Durch den hohen Cash-Zufluss beliefen sich die liquiden Mittel per 31.12. auf 23,4 Mio. EUR. Die Eigenkapitalquote lag bei soliden 21,4% und das Gearing verbesserte sich auf -15,7% (31.12.2024: +62,8%).



Gemischtes Bild im Ausblick: Für 2026 erwartet der Vorstand einen Umsatz zwischen 165 und 185 Mio. EUR (-4,7% bis +6,9% yoy). Nachdem die Restrukturierungsmaßnahmen im laufenden Jahr nahezu ihre volle Kostenwirksamkeit entfalten dürften, soll sich das adj. EBITDA zwischen 3,3 und 6,0 Mio. EUR bewegen. Im jeweiligen Mid Point entspräche dies einer operativen Marge i.H.v. knapp 2,7%, was etwas unterhalb unserer letzten Prognose von 4,0% liegt. Darüber hinaus bewegte sich der Auftragsbestand zum Jahresende mit 194,1 Mio. EUR deutlich unter den vorherigen Niveaus (-11,9% yoy; -24,2% qoq), was laut Vorstand jedoch in erster Linie auf einen verkürzten Auftragshorizont eines Großkunden zurückzuführen ist und keine nennenswerten Stornierungen bedeutet.



Fazit: Durch die Restrukturierung und den Anteilsverkauf in China hat sich SCHWEIZER in 2025 eine deutlich verbesserte Ausgangsbasis verschafft. Die nachhaltige Gesundung dürfte durch die noch unsicheren Folgen des Irankrieges bezüglich Verfügbarkeit und Preisentwicklung wichtiger Zuliefermaterialien (u.a. Kupfer, Palladium und Gold) etwas langsamer vonstatten gehen als zuletzt erwartet. Wir passen unsere Ergebnisprognosen für 2026 ff. nach unten an, halten an unserem positiven Anlageurteil 'Kaufen' mit einem leicht reduzierten Kursziel von 6,50 EUR (zuvor: 7,00 EUR) aber fest.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: info@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News