Diese an der Nasdaq gelistete Aktie gehört schon länger zum KI-Universum. Doch so richtig ging es mit dem Kurs nicht voran. Das könnte sich jetzt ändern, denn Nvidia hat sich beteiligt - und will den Junior-Partner in sein KI-Ökosystem einbinden. Nachdem Nvidia am Dienstag ankündigte, zwei Milliarden Dollar in den Halbleiterkonzern zu investieren, springt die Aktie von Marvell Technology vorbörslich um mehr als elf Prozent nach oben. Damit setzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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