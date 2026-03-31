Unilever spaltetseine Lebensmittelsparte ab. Mit dem US-Konzern McCormick schmiedet er einen 65 Milliarden Dollar schweren Branchenriesen. Die Amerikaner sind bereit, einen enormen Preis zu bezahlen. Am Dienstag wurde die Einigung verkündet. Unilever und seine Aktionäre erhalten 15,7 Milliarden Dollar in bar sowie eine Beteiligung von 65 Prozent an dem neu fusionierten Unternehmen. Die Lebensmittelsparte der Briten wird dabei mit 44,8 Milliarden Dollar bewertet. Sie werden ihre Sparte abspalten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Euro am Sonntag