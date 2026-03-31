EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Mutares hat die Übernahme des Fußbodengeschäfts der Hamberger Industriewerke abgeschlossen



31.03.2026 / 19:00 CET/CEST

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Mutares hat die Übernahme des Fußbodengeschäfts der Hamberger Industriewerke abgeschlossen Führender Parkett- und Hartbodenhersteller in Deutschland mit starker Präsenz in Europa und Asien

Umsatz von ca. EUR 150 Mio. mit großen Wachstumschancen in einem nachhaltigen Endverbrauchermarkt

Neue Plattforminvestition zur Stärkung des Segments Goods & Services München, 31. März 2026 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme des Fußbodengeschäfts der Hamberger Industriewerke GmbH erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen wird das Segment Goods & Services als neue Plattforminvestition stärken. Das Unternehmen ist ein marktführender Hersteller von Parkett und anderen Hartbodenbelägen und firmiert unter der bundesweit bekannten und führenden Marke HARO. Es verfügt über Standorte in Deutschland und Bulgarien mit zwei hochautomatisierten Produktionsstätten sowie ein globales Vertriebsnetz in mehr als 70 Ländern. Mit über 700 Mitarbeitenden produziert das Unternehmen Parkett, Laminat, Designböden, Sportböden und Akustikplatten. Dank fortschrittlicher Produktionstechnologie und einem hohen Automatisierungsgrad erzielt das Unternehmen einen Umsatz von rund EUR 150 Mio. Mutares sieht signifikantes Wachstumspotenzial, insbesondere durch gezielte Weiterentwicklung des Produktportfolios und den Ausbau internationaler Märkte. Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com ), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

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