EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
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Mutares hat Kalzip an Tremco CPG verkauft
München, 31. März 2026 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ihr Portfoliounternehmen Kalzip GmbH ("Kalzip") erfolgreich an die Tremco Construction Products Group ("Tremco CPG"), Teil der RPM International Inc., verkauft.
Nach der Übernahme im Jahr 2018 von Tata Steel Europe hat Mutares Kalzip erfolgreich als eigenständiges Unternehmen positioniert und innerhalb der Donges Group weiterentwickelt. Durch gezielte Transformationsmaßnahmen und durch Nutzung von Synergien innerhalb der Donges Group konnte Kalzip seine Marktposition stärken sowie nachhaltig und profitabel wachsen. Das zu den führenden Anbietern von Dächern aus Aluminium, Fassaden und Gebäudehüllen zählende Unternehmen ist international mit zahlreichen Vertriebsbüros und einer weltweit verfügbaren Flotte mobiler Produktionseinheiten vertreten. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete Kalzip mit rund 180 Mitarbeitenden einen hochprofitablen Umsatz von ca. EUR 75 Mio.
Die RPM International Inc. zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Bauprodukten, Spezialbeschichtungen sowie Dichtungs- und Abdichtungslösungen. Vor diesem Hintergrund stellt die Übernahme von Kalzip einen klaren strategischen Schritt dar: Über die Tremco CPG stärkt RPM gezielt sein Portfolio im Bereich Gebäudehülle und Metalllösungen, erweitert seine technologische Kompetenz und erschließt zusätzliche Wachstumspotenziale in attraktiven Endmärkten. Kalzip fügt sich damit nahtlos in die langfristige Wachstums- und Internationalisierungsstrategie von RPM ein und bietet erhebliches Synergiepotenzial entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
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Mutares SE & Co. KGaA
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31.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89-9292 776-0
|Fax:
|+49 (0)89-9292 776-22
|E-Mail:
|ir@mutares.de
|Internet:
|www.mutares.de
|ISIN:
|DE000A2NB650
|WKN:
|A2NB65
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2281376
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