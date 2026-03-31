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Generalversammlung der Intershop Holding AG stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu



31.03.2026 / 19:50 CET/CEST





Medienmitteilung

Zürich, 31. März 2026

An der heutigen 63. ordentlichen Generalversammlung der Intershop Holding AG haben die Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Unter anderem wurden die Jahres- und Konzernrechnung 2025 genehmigt und eine auf CHF 6.00 erhöhte Dividende beschlossen.

Die Auszahlung der Dividende von CHF 6.00 je Aktie erfolgt am 8. April 2026 (ex-Datum: 2. April 2026).

Der Verwaltungsrat und der Vergütungsausschuss wurden in ihrer bisherigen Zusammensetzung bestätigt.

Darüber hinaus erfolgte die Genehmigung des jeweils beantragten maximalen Gesamtbetrags der Vergütung für den Verwaltungsrat von CHF 0.4 Mio. und der Geschäftsleitung von CHF 2.75 Mio.

An der Generalversammlung waren 70.72 Prozent des Aktienkapitals entsprechend 93.38 Prozent der eingetragenen, stimmberechtigten Aktien vertreten.

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Unternehmensportrait

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Das bewährte Geschäftsmodell ermöglicht konstant hohe Eigenkapital- und Ausschüttungsrenditen und macht Intershop attraktiv für institutionelle Investoren und private Anlegerinnen und Anleger. Per 31. Dezember 2025 belief sich der Wert des 43 Immobilien umfassenden Immobilienportfolios auf CHF 1.75 Mia. Das solide finanzierte Unternehmen verfügt über einen ausgezeichneten Leistungsausweis bei der verantwortungsbewussten, innovativen und lösungsorientierten Entwicklung und Nutzung von Immobilien und die dafür notwendige Expertise.

Unternehmenskalender

02.04.2026

Ex-Datum Dividende

26.08.2026

Publikation Halbjahresbericht 2026 mit Online-Präsentation für Medienvertreter und Finanzanalysten

25.02.2027

Publikation Geschäftsbericht 2026 mit Medien- und Finanzanalystenkonferenz

31.03.2027

64.ordentliche Generalversammlung

26.08.2027

Publikation Halbjahresbericht 2027 mit Online-Präsentation für Medienvertreter und Finanzanalysten

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