Intershop Holding AG
/ Schlagwort(e): Anleihe
Medienmitteilung
Intershop platziert erfolgreich eine Anleihe in Höhe von CHF 125 Millionen.
Die Intershop Holding AG hat heute erfolgreich eine festverzinsliche Anleihe von CHF 125 Millionen mit einem Coupon von 1.2175 Prozent und einer Laufzeit von fünf Jahren platziert. Der Nettoerlös wird zur Rückzahlung des am 29. Juni 2026 fälligen Green Bonds, zur teilweisen Refinanzierung des Erwerbs des Gewerbe- und Industrieareals «The Valley und Motorworld Manufaktur Region Zürich» in Kemptthal (ZH) sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
UBS AG und Zürcher Kantonalbank (Joint Lead Managers) sowie Basler Kantonalbank (Co-Manager) koordinierten die Platzierung. Die Zulassung zur Kotierung an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.
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Unternehmensportrait
Das bewährte Geschäftsmodell ermöglicht konstant hohe Eigenkapital- und Ausschüttungsrenditen und macht Intershop attraktiv für institutionelle Investoren und private Anlegerinnen und Anleger. Per 31. Dezember 2025 belief sich der Wert des 43 Immobilien umfassenden Immobilienportfolios auf CHF 1.75 Mia. Das solide finanzierte Unternehmen verfügt über einen ausgezeichneten Leistungsausweis bei der verantwortungsbewussten, innovativen und lösungsorientierten Entwicklung und Nutzung von Immobilien und die dafür notwendige Expertise.
Unternehmenskalender
26.08.2026
25.02.2027
31.03.2027
26.08.2027
Kontakt
Simon Haus, CEO
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Intershop Holding AG
|Giessereistrasse 18
|8031 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 44 5441000
|Fax:
|+41 44 5441001
|E-Mail:
|info@intershop.ch
|Internet:
|https://intershop.ch/
|ISIN:
|CH1338987303
|Valorennummer:
|133898730
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2324422
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2324422 08.05.2026 CET/CEST