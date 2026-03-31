Berechtigte Kunden können nun 11 beliebte Krypto-Assets, darunter Bitcoin und Ethereum, neben Aktien, Optionen, Futures und weiteren Produkten über eine einzige, integrierte Plattform handeln

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein globaler Broker für automatisierten Handel, gab heute die Einführung des Handels mit Krypto-Assets für berechtigte Privatanleger im EWR über Interactive Brokers Ireland Limited bekannt, einen im EWR zugelassenen Krypto-Asset-Dienstleister.

Viele europäische Anleger stehen vor Herausforderungen wie der Verwaltung mehrerer Krypto-Apps, dem Verständnis unklarer Gebühren oder Sicherheitsbedenken. Interactive Brokers bietet nun eine Lösung an. Ab heute können berechtigte Privatanleger im EWR 11 führende Krypto-Assets direkt auf derselben Plattform handeln, die sie bereits für Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen und Investmentfonds nutzen.

Dieser integrierte Ansatz bietet Kunden einen einheitlichen Überblick über ihr gesamtes Portfolio. Mit einem einzigen Login können sie sowohl traditionelle als auch Krypto-Assets verwalten, unterstützt durch die Kontrolle, die niedrigen Preise und die globale Reichweite, für die Interactive Brokers bekannt ist.

"Unsere Kunden wünschen sich die Flexibilität, in Krypto-Assets zu diversifizieren und gleichzeitig die Tools, Preise und das Vertrauen zu behalten, auf die sie bei Interactive Brokers vertrauen", sagte Milan Galik, Chief Executive Officer von Interactive Brokers. "Indem wir Kryptowährungen neben traditionellen Vermögenswerten auf einer einzigen Plattform anbieten, können Kunden Risiko, Liquidität und Kapital über ihr gesamtes Portfolio hinweg effizienter verwalten."

Kunden, die Krypto-Assets über die Interactive Brokers-Plattform handeln, können:

24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche mit Krypto-Assets handeln

Von einer einfachen, transparenten Preisgestaltung mit Provisionen ab 0,12 %-0,18 des Handelswerts profitieren

Versteckte Spreads, Aufschläge oder Verwahrungsgebühren vermeiden

Limit-Orders platzieren, um die Ausführungspreise zu steuern

Durch eine sichere Integration mit zerohash bietet Interactive Brokers Zugang zu 11 führenden Krypto-Assets:

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Litecoin (LTC)

Bitcoin Cash (BCH)

Chainlink (LINK)

Solana (SOL)

Cardano (ADA)

Ripple (XRP)

Dogecoin (DOGE)

Avalanche (AVAX)

Sui (SUI)

Der Handel mit Krypto-Assets ist über die Plattform-Suite von IBKR verfügbar, darunter Trader Workstation, IBKR Desktop, Client Portal, IBKR Mobile und IBKR GlobalTrader. Kunden können mit denselben Tools und Technologien auf Krypto-Assets zugreifen, die sie bereits kennen und denen sie vertrauen.

Diese Einführung spiegelt das Engagement von Interactive Brokers wider, Anlegern dabei zu helfen, ihre Portfolios effizienter zu verwalten, unabhängig davon, ob sie mit Aktien handeln, Krypto-Assets erkunden oder auf globalen Märkten investieren.

"Interactive Brokers hat eine der weltweit fortschrittlichsten globalen Brokerage-Plattformen aufgebaut", sagte Edward Woodford, Gründer und CEO von zerohash. "Wir freuen uns, unsere globale Zusammenarbeit nun auf Kunden aus dem EWR auszuweiten und damit einen Markt von rund 450 Millionen Menschen zu erschließen."

zerohash ist ein regulierter Anbieter von Infrastruktur für digitale Vermögenswerte und Stablecoins für Finanzinstitute.

Um mehr zu erfahren oder loszulegen, besuchen Sie: Crypto-Asset Trading

Die Produktverfügbarkeit kann je nach Wohnsitzland und Interactive Brokers-Partner variieren.

Die bestinformierten Anleger entscheiden sich für Interactive Brokers

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) ist im S&P 500 gelistet. Ihre Tochtergesellschaften bieten Kunden weltweit rund um die Uhr automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen, Devisen und Terminkontrakten auf über 170 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige einheitliche Plattform. Wir betreuen Privatanleger, Hedgefonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Brokers. Dank unserer vier Jahrzehnte langen Fokussierung auf Technologie und Automatisierung können wir unseren Kunden eine einzigartig ausgefeilte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios zur Verfügung stellen. Wir sind bestrebt, unseren Kunden günstige Ausführungspreise sowie Tools für den Handel, das Risiko- und Portfoliomanagement, Recherchemöglichkeiten und Anlageprodukte anzubieten und das alles zu geringen oder gar keinen Kosten -, um sie in die Lage zu versetzen, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Interactive Brokers hat sich durchweg als führender Broker etabliert und zahlreiche Auszeichnungen und Lob von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen erhalten.

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Kontakte für Interactive Brokers Group, Inc. Medien: Katherine Ewert, media@ibkr.com