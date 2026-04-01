LONDON, Ontario, April 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Verfahren minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, gab heute bekannt, dass sein CEO Ofer Vicus im April an drei Investorenkonferenzen teilnehmen wird.

Diese Investorenveranstaltungen unterstützen die wirtschaftliche Dynamik von Aduro, während das Unternehmen vom Pilotbetrieb zur industriellen Anwendung übergeht. Im Rahmen dieser Veranstaltungen plant das Management, aktuelle Informationen zu den Betriebskampagnen der Next-Generation-Process-Pilotanlage (NGP), zu den Fortschritten bei der Planung der First-of-a-Kind-Industrieanlage (FOAK) sowie zur Weiterentwicklung von Kommerzialisierungsstrategien durch Partnerkooperationen, nachgelagerte Validierung und Marktanpassung bereitzustellen.

Lytham Partners 2026 Industrials & Basic Materials Investor Summit Datum: 1. April 2026 Uhrzeit: 11:30 Uhr ET Ort: Virtuelle Veranstaltung Teilnehmer: Ofer Vicus, CEO Website: https://lythampartners.com/ibmsummit26/ Webcast: https://lythampartners.com/ibmsummit26/adur

Der Lytham Partners Industrials & Basic Materials Investor Summit bietet Unternehmen eine breite Sichtbarkeit gegenüber institutionellen Investoren mit Fokus auf industrielle Technologien und Technologien für die Ressourcentransformation. Im Mittelpunkt von Aduros Teilnahme steht die Kommunikation seiner Entwicklung von der Technologieentwicklung hin zur Umsetzung und Skalierung, einschließlich des Übergangs vom Pilotbetrieb zur industriellen Anwendung, der Fortschritte bei der nachgelagerten Validierung sowie des Ansatzes zur Kommerzialisierung und Weiterentwicklung des Geschäftsmodells.

Gabelli Funds 12th Annual Waste & Sustainability Symposium Datum: 9. April 2026 Uhrzeit: 11:30 Uhr ET Ort: Convene 530 Fifth Avenue, New York, NY Teilnehmer: Ofer Vicus, CEO Website: https://gabelli.com/event/12th-annual-waste-sustainability-symposium/

Das Gabelli Waste & Sustainability Symposium bringt Investoren und Branchenakteure zusammen, die sich auf Lösungen für die Abfallwirtschaft und die Kreislaufwirtschaft konzentrieren. Die erneute Teilnahme von Aduro an dieser Veranstaltung unterstreicht das anhaltende Engagement gegenüber einem Fachpublikum, das Technologien zur Bewältigung komplexer Abfallströme bewertet. Es wird erwartet, dass sich die Diskussionen auf die Rolle der Hydrochemolytic-Technologie bei der Verarbeitung von gemischten und schwer recycelbaren Kunststoffen konzentrieren, insbesondere im Hinblick auf die Integration in bestehende Recyclingsysteme, regulatorische Anforderungen und die Auswirkungen auf die langfristige Akzeptanz.

WTR Insights Conference Datum: 14.-15. April 2026 Ort: Virtuelle Veranstaltung Teilnehmer: Ofer Vicus, CEO Website: www.watertowerresearch.com Webcast: https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1756893&tp_key=9887b91f93

Die WTR Insights Conference bietet eine Plattform für einen vertieften Austausch mit Investoren, die ein detailliertes Verständnis aufstrebender Wachstumsunternehmen gewinnen möchten. Aduro nutzt seine Teilnahme, um auf der Zusammenarbeit mit Water Tower Research aufzubauen und die Entwicklungsstrategie des Unternehmens umfassend darzustellen, einschließlich der Fortschritte in der Pilotphase, der partnergestützten Validierung sowie des strukturierten Wegs hin zur kommerziellen Nutzung.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte, wasserbasierte Technologien, mit denen Kunststoffabfälle chemisch recycelt, Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle umgewandelt sowie erneuerbare Öle zu hochwertigen Kraftstoffen und erneuerbaren Chemikalien weiterverarbeitet werden. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Angaben zur Teilnahme des Unternehmens an Investorenkonferenzen, zu geplanten Investorengesprächen sowie zu den erwarteten Vorteilen der Investorenkontakte. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken sowie Unsicherheiten. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar. Aufgrund der inhärenten Unsicherheiten sollten Anleger kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen setzen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, zählen unter anderem Änderungen im Zeitplan oder Format der Konferenz, Marktbedingungen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Entwicklungs- und Kommerzialisierungspläne umzusetzen, sowie weitere Risiken und Unsicherheiten, die jeweils in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht nach geltendem Recht erforderlich ist.