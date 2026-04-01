Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 02.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Kritische Rohstoffe: China verknappt Germanium - und diese Aktie könnte zum westlichen Schlüsselspieler werden
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0LEKM | ISIN: US3364331070 | Ticker-Symbol: F3A
Tradegate
01.04.26 | 20:44
171,02 Euro
-0,64 % -1,10
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
S&P 500
RENIXX
1-Jahres-Chart
FIRST SOLAR INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRST SOLAR INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
171,38171,7401.04.
171,58172,3801.04.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ANTIMONY RESOURCES CORP
ANTIMONY RESOURCES CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ANTIMONY RESOURCES CORP0,962+0,84 %
FIRST SOLAR INC171,02-0,64 %
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION602,60+0,13 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.