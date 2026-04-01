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GBK Beteiligungen AG: GBK Beteiligungen AG beschließt Beendigung des Status als Unternehmensbeteiligungsgesellschaft nach UBBG



01.04.2026 / 14:59 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) GBK Beteiligungen AG: GBK Beteiligungen AG beschließt Beendigung des Status als Unternehmensbeteiligungsgesellschaft nach UBBG Hannover - 1. April 2026 - Der Vorstand der GBK Beteiligungen Aktiengesellschaft (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, zukünftig auf den Status als Unternehmensbeteiligungsgesellschaft gemäß Unternehmensbeteiligungsgesetz (UBGG) verzichten zu wollen. Der Verzicht steht im Zusammenhang mit dem ebenfalls heute beschlossenen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat an die Hauptversammlung, den Unternehmensgegenstand der Gesellschaft um den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im Sinne des Wertpapierinstitutsgesetzes (WpIG) zu erweitern, ohne die besonderen Vorgaben des UBGG künftig beachten zu müssen. Der Vorstand Unternehmensprofil GBK Beteiligungen AG Die GBK Beteiligungen AG ist eine banken- und branchenunabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft. Seit 1969 erwirbt sie Beteiligungen an nicht börsennotierten Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. Anleger können mit der GBK-Aktie in ein diversifiziertes Portfolio mittelständischer Unternehmen mit vielversprechender Entwicklungsperspektive investieren. Die Aktien von GBK werden im Freiverkehr der Wertpapierbörsen Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart sowie auf Tradegate gehandelt (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090). Internet: www.gbk-ag.de





Kontakt:

GBK Beteiligungen AG

Christoph Schopp

Vorstand

Günther-Wagner-Allee 17

30177 Hannover

Tel.: 0511-2800790



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