HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

HBM Healthcare Investments steigert NAV um 17.2 Prozent und erwartet Jahresgewinn von CHF 272 Millionen im Geschäftsjahr 2025/2026



01.04.2026 / 17:48 CET/CEST

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Die auf den Gesundheitssektor spezialisierte Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments schloss ihr Geschäftsjahr 2025/2026 per 31. März erfolgreich ab. Der Nettoinventarwert (NAV) in Schweizer Franken erhöhte sich im Jahresverlauf um 17.2 Prozent (29.6 Prozent in US-Dollar), während der Aktienkurs eine Wertsteigerung von 28.5 Prozent verzeichnete.

Zum erfreulichen Ergebnis trugen neben dem konstruktiven Börsenumfeld für den Biotechnologiesektor insbesondere mehrere wertsteigernde Transaktionen bei privaten und börsenkotierten Portfoliounternehmen bei. Mit Merus, Y-mAbs Therapeutics, 89Bio, Akero, Bluejay Therapeutics, Swixx Biopharma sowie Terns Pharmaceuticals wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt sieben Portfoliounternehmen durch Pharmaunternehmen oder Finanzinvestoren übernommen.

Belastend auf das Jahresergebnis wirkte hingegen die deutliche Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den wichtigsten Investitionswährungen.

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um ein provisorisches und ungeprüftes Ergebnis auf Basis des aktuellen Stands der Abschlussarbeiten. Das definitive Jahresergebnis wird mit dem Geschäftsbericht 2025/2026 am 13. Mai 2026 veröffentlicht.