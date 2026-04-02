Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien

Baloise Swiss Property Fund plant Kapitalerhöhung über rund CHF 150 Mio.



02.04.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Basel, 2. April 2026. Die Fondsleitung Baloise Asset Management AG plant für den Baloise Swiss Property Fund eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund CHF 150 Mio. Die Mittel sollen für den Erwerb eines Immobilienportfolios mit bis zu 14 Liegenschaften eingesetzt werden. Die Bezugsfrist ist für die zweite Hälfte August 2026 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dieser geplanten Transaktion wird derzeit der Erwerb eines Immobilienportfolios bestehend aus 14 Liegenschaften mit einem Marktwert von rund CHF 300 Mio. geprüft. Die Liegenschaften sind auf zehn Kantone verteilt und befinden sich im Eigentum der Baloise Leben AG. Die Transaktion im Rahmen einer Vermögensübertragung unterliegt den regulatorischen Anforderungen sowie der Bewilligung der FINMA. Diese Bewilligung liegt noch nicht vor. Die Differenz zwischen dem Marktwert des genannten Immobilienportfolios und dem Erlös der geplanten Kapitalerhöhung wird über Devestitionen im Sinne einer Portfoliooptimierung wie auch über zusätzliches Fremdkapital gedeckt. Nach der Transaktion wird eine Fremdfinanzierungsquote zwischen 23% und 25% angestrebt. Der Erwerb der Liegenschaften erlaubt es dem Baloise Swiss Property Fund, das Portfolio weiter zu diversifizieren. Gleichzeitig soll sich damit die Liquidität des Titels an der SIX Swiss Exchange weiter erhöhen.

Emissionskonditionen Die detaillierten Emissionskonditionen werden zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert. Der Emissionspreis wird auf Basis des nicht revidierten Inventarwerts per 31. März 2026 festgelegt, zuzüglich der bis zum Liberierungsdatum aufgelaufenen Erträge sowie der Ausgabekommission. Sollten es die Marktentwicklungen erforderlich machen, kann die Kapitalerhöhung verschoben werden. Fondsportrait Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Immobilienfonds wurde per 1. Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der Fonds besitzt per 30. September 2025 91 Immobilien mit einem Marktvolumen von rund CHF 1.34 Mrd. Fondsinformationen Name Baloise Swiss Property Fund Valor / ISIN 41455103 / CH0414551033 Fondswährung CHF Ertragsverwendung ausschüttend Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich Market Maker börslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Zürich Tickersymbol BALSP Lancierungsdatum 1. Oktober 2018

Disclaimer: Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem Fondsvertrag, dem Basisinformationsblatt und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen («FIDLEG») in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen. Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons». Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar. Weitere Informationen www.baloise.ch

www.baloise.ch/immobilienfonds Kontakt Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.ch

E-Mail: media.relations@helvetia-baloise.com / investor.relations@helvetia-baloise.com Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05

Investor Relations: Tel.: +41 58 280 89 91 Über das Asset Management von BaloiseSeit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen. Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.

Ende der Adhoc-Mitteilung