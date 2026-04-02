Swiss Life Asset Management AG / Schlagwort(e): Fonds/Produkteinführung
Zürich, 2. April 2026
Fondsinformationen
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: Medienmitteilung (PDF)
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Life Asset Management AG
|General-Guisan-Quai 40
|8022 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 43 284 77 09
|E-Mail:
|communications@swisslife-am.com
|Internet:
|www.swisslife-am.com
|ISIN:
|CH0293784861
|Valorennummer:
|29378486
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2301760
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2301760 02.04.2026 CET/CEST