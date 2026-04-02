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Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) ESG Diversified Commercial Switzerland: erfolgreiche Kotierung an der SIX Swiss Exchange



02.04.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Zürich, 2. April 2026

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR





Swiss Life REF (CH) ESG Diversified Commercial Switzerland: erfolgreiche Kotierung an der SIX Swiss Exchange



Der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) ESG Diversified Commercial Switzerland wurde am 1. April 2026 erfolgreich kotiert. Der Fonds steht seitdem qualifizierten und nicht-qualifizierten Anlegern offen.



Die Anteile des Swiss Life REF (CH) ESG Diversified Commercial Switzerland wurden wie geplant am 1. April 2026 erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Zudem wird der Immobilienfonds über die ersten drei Handelstage in drei Tranchen in den Index «SXI Real Estate Funds Broad» (SWIIT) aufgenommen.



Das Portfolio, das von der Swiss Life erworben wurde, umfasst Büro-, Verkaufs- sowie gemischt genutzte Liegenschaften an attraktiven urbanen Standorten in der Schweiz, unter anderem in Zürich, Genf, Basel, Luzern, St. Gallen und Lugano. Damit wird der Fonds mit einem diversifizierten kommerziellen Immobilienportfolio lanciert und generiert ab Beginn attraktive und planbare Mieterträge.



Fondsinformationen Name: Swiss Life REF (CH) ESG Diversified Commercial Switzerland ISIN / Valor Fonds: CH1522278584 / 152227858 Erträge: Ausschüttend Tickersymbol SIX: SLDCS Bloomberg-Code: SWLREDC Rechtsform: Vertraglicher Immobilienfonds Fondsdomizil: Schweiz Anlegerkreis: Qualifizierte und nicht-qualifizierte Anleger Fondsleitung und Administrator: Swiss Life Asset Management AG Portfoliomanagement: Swiss Life Asset Management AG Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich Market Maker: Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich



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Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien, Italien und den nordischen Ländern zugänglich.



Per 31. Dezember 2025 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 288,3 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 145,7 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender institutioneller Immobilieninvestor1 in Europa. Von den insgesamt CHF 288,3 Milliarden verwalteten Vermögen sind CHF 89,5 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 24,5 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Dezember 2025 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 114 Milliarden.



Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2300 Mitarbeitende in Europa.



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Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und finanziell selbstbestimmt handeln können.



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