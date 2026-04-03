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EPH Group AG sichert sich Premium-Resortprojekt in Vorarlberg



03.04.2026 / 08:55 CET/CEST

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Die EPH Group AG ("EPH") hat einen weiteren wichtigen Schritt in ihrer Wachstumsstrategie vollzogen und sich mit einem Grundstückseigentümer auf den Erwerb eines attraktiven Resortprojekts in Vorarlberg geeinigt. Das Vorhaben unterstreicht die zunehmende Bedeutung von EPH als dynamischer Akteur in der Entwicklung hochwertiger Hotelimmobilien in den führenden Tourismusregionen der DACH-Region. Die Projektliegenschaft befindet sich in einer außergewöhnlichen Premiumlage unmittelbar an einer Bergbahn und bietet direkten Zugang zu einem der attraktivsten und schneesichersten Skigebiete der Region. Geplant ist ein modernes Ganzjahres-Resort im gehobenen Segment (mindestens 4-Sterne) mit rund 499 Betten. Das Konzept verbindet alpine Authentizität mit zeitgemäßem Design und richtet sich an eine internationale Zielgruppe mit Fokus auf Aktivurlaub, Erholung und Wellness. Ein besonderes Merkmal der Transaktion ist ihre Ausgestaltung: Für den Erwerb des Resortprojekts ist kein Barkaufpreis zu leisten. Stattdessen erfolgt die Gegenleistung durch die unentgeltliche Bereitstellung einer definierten Anzahl von Stellplätzen in der zum zukünftigen Hotel gehörenden Tiefgarage, die von EPH auf eigene Kosten errichtet wird. Durch diese Struktur wird der initiale Kapitaleinsatz signifikant reduziert. Für das Projekt liegt bereits eine Baugenehmigung vor. Zur Umsetzung der von EPH geplanten Weiterentwicklungen ist die Einholung eines Änderungsbescheids (Tekturgenehmigung) vorgesehen. In den kommenden Monaten wird das Projekt weiter konkretisiert und die Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung geschaffen. Das Signing der finalen Transaktionsdokumente soll in Kürze erfolgen und steht unter üblichen aufschiebenden Bedingungen. "Mit diesem Projekt sichern wir uns eine der attraktivsten verfügbaren Entwicklungsmöglichkeiten in einer etablierten alpinen Top-Destination. Gleichzeitig zeigt die gewählte Transaktionsstruktur unsere Fähigkeit, auch komplexe Projekte über intelligente Strukturen kapitaleffizient, partnerschaftlich und mit einem optimierten Risiko-Rendite-Profil umzusetzen", sagt Alexander Lühr, Vorstand der EPH Group AG. Das geplante Resort soll neben hochwertiger Architektur einen großzügigen Wellnessbereich mit Panoramablick sowie ein vielfältiges Freizeit- und Gastronomieangebot umfassen. Der Betrieb ist durch einen internationalen Hotelbetreiber vorgesehen. Der Erwerb erfolgt vor dem Hintergrund eines strukturell wachsenden europäischen Hotelmarktes. Insbesondere alpine Destinationen profitieren von einer stabil hohen Nachfrage, steigenden internationalen Gästezahlen sowie einer zunehmenden Reisetätigkeit innerhalb Europas. Gleichzeitig bleibt das Angebot an großvolumigen, investierbaren Projekten begrenzt. EPH positioniert sich gezielt, um von dieser Entwicklung nachhaltig zu profitieren. Rechtlicher Hinweis / Disclaimer: Dieses Dokument dient Werbezecken in Österreich und Deutschland und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der EPH Group AG dar. Ein öffentliches Angebot in Österreich und/oder Deutschland darf erst nach Veröffentlichung eines Kapitalmarktprospekts erfolgen. Etwaige vor dem öffentlichen Angebot erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen. DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT. Über die EPH Group AG: Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren, Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen befindet sich im Aufbau eines diversifizierten Portfolios renditestarker Hotel- und Resort-Projekte im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und weiteren europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des EPH-Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence, Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.eph-group.com. Kontakt Investoren / Presse:

max. Equity Marketing GmbH

Maximilian Fischer

Marienplatz 2

80331 München

Tel.: +49 89 139 2889 0

Mail: m.fischer@max-em.de



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