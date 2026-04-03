Am 8. April richtet sich der Blick vieler Anleger auf den Wirkstoffforscher Evotec. Das Hamburger Unternehmen wird an diesem Tag seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 veröffentlichen und damit ein Update zur operativen Entwicklung sowie zum strategischen Kurs geben. Nach einer schwierigen Phase für die Aktie kommt dem Termin besondere Bedeutung zu, denn Investoren erhoffen sich Klarheit darüber, ob der Konzern operativ wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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