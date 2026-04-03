Im Magazin "Der Nebenwerte Investor" von Traderfox finden sich regelmäßig Analysen von mir zu deutschen Nebenwerten. Das Magazin ist kostenpflichtig und wer dieses oder eine der weiteren Börsenzeitschriften von Traderfox bestellen möchte, gelangt - hier zur Übersicht. Mehrwert für die Leser meines Blogs: Nach Erscheinen des Magazins darf ich meine Nebenwerte-Analysen dann auch hier veröffentlichen. Artikel aus "Der Nebenwerte Investor" Ausgabe 07/2026 vom 24.03.2026 Aktien in dieser Ausgabe: GFT Technologies, Ionos, Nemetschek -? Hier den Artikel weiterlesen Den vollständigen Artikel lesen ...
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