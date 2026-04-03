Die VIG-Aktie (Vienna Insurance Group) erlebte Ende 2025 einen enormen Kursanstieg. In der Spitze lag der Kurs bei 69 €, mittlerweile korrigierte er wieder. Am Donnerstag ging sie mit einem Kurs von 62,70 € aus dem Handel. Besteht jetzt noch Kurspotenzial? Übernahme der Nürnberger Versicherung Ende letzten Jahres einigten sich beide Gesellschaften darauf, dass die VIG die Nürnberger Versicherung vollständig übernimmt. Beide Gesellschaften sehen darin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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