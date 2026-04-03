An der Börse wird oft heißer gekocht, als gegessen wird. Wenn ehemals hochgelobte Qualitätsunternehmen mit kurzfristigen Gegenwinden oder verhaltenen Prognosen an die Öffentlichkeit treten, drückt die Wall Street gnadenlos auf den Verkaufsknopf. Für uns Buy-and-Hold-Anleger ist das oft genau der Moment, in dem es richtig spannend wird. Panik schafft Gelegenheiten. Schauen wir uns drei prominente Beispiele an, die nach ihren aktuellen Quartalszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer