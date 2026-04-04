Rüstungsboom treibt Rohstoffbedarf: Rekordumsätze im Verteidigungssektor - wird St George Mining zum Profiteur der neuen Lieferketten?

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Die globale Rüstungsindustrie wächst mit hoher Dynamik: Laut Daten des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) erreichten die Umsätze der weltweit 100 größten Waffenhersteller zuletzt ein Rekordniveau von 679 Milliarden US-Dollar - ein Anstieg von 5,9% im Jahresvergleich. Seit 2015 summiert sich das Wachstum sogar auf 26%. Hinter dieser Entwicklung stehen vor allem geopolitische Spannungen und steigende Verteidigungsbudgets. Für Investoren rückt damit eine oft unterschätzte Dimension in den Fokus: der Rohstoffbedarf - insbesondere bei seltenen Erden.

Strukturelles Wachstum im Verteidigungssektor

Die anhaltenden Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten haben die Nachfrage nach militärischer Ausrüstung deutlich erhöht. Gleichzeitig bauen viele Staaten ihre Verteidigungsfähigkeiten langfristig aus und modernisieren bestehende Systeme.

Besonders in Europa zeigt sich dieser Trend deutlich. Die Umsätze europäischer Rüstungskonzerne stiegen um 13% auf 151 Milliarden US-Dollar. Parallel dazu bleibt die US-Industrie dominant: 39 der Top-100-Unternehmen stammen aus den USA und generieren zusammen rund 334 Milliarden US-Dollar Umsatz.

Doch trotz steigender Nachfrage kämpft die Branche mit Engpässen. Verzögerungen bei Großprojekten wie dem F-35-Kampfjet oder der Columbia-Klasse-U-Boote zeigen, dass Produktionskapazitäten und Lieferketten zunehmend unter Druck geraten. Ein wesentlicher Faktor dabei: der Zugang zu kritischen Rohstoffen.

Seltene Erden als Schlüsselkomponente moderner Waffensysteme

Seltene Erden sind essenziell für moderne Verteidigungstechnologien. Hochleistungsmagnete auf Basis von Neodym, Praseodym oder Dysprosium werden in nahezu allen fortschrittlichen Systemen eingesetzt.

Der Materialbedarf ist erheblich: Kampfjets benötigen mehrere hundert Kilogramm an seltenen Erden, Zerstörer mehrere Tonnen und U-Boote sogar bis zu 4,6 Tonnen. Diese Metalle sind entscheidend für Radar- und Leitsysteme, elektrische Antriebe sowie Präzisionswaffen.

Damit wird deutlich: Der Rüstungsboom führt nicht nur zu steigenden Umsätzen bei Herstellern, sondern erhöht auch strukturell die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen.

Versorgungsrisiken rücken in den Fokus

Gleichzeitig ist die Versorgung mit seltenen Erden hochgradig konzentriert. Ein Großteil der globalen Produktion und Verarbeitung liegt in China. Exportbeschränkungen und geopolitische Spannungen haben bereits zu steigenden Kosten und Unsicherheiten geführt.

Europäische Unternehmen wie Thales oder Rheinmetall warnen zunehmend vor höheren Materialkosten, während sie ihre Lieferketten neu aufstellen müssen. Auch die Abhängigkeit von russischen Rohstoffen - etwa Titan - hat sich als Risiko erwiesen.

Für westliche Staaten entsteht daraus ein klarer strategischer Imperativ: Der Aufbau unabhängiger Lieferketten für kritische Metalle.

MP Materials als Blaupause - und was das für den Sektor bedeutet

Die jüngste Vereinbarung von MP Materials (ISIN: US5533681012) mit dem US-Verteidigungsministerium zeigt, wie diese Strategie konkret umgesetzt wird. Staatliche Finanzierung, internationale Partnerschaften und der Ausbau von Raffineriekapazitäten sollen die Abhängigkeit von China reduzieren.

Für Investoren ist dies ein wichtiger Hinweis: Unternehmen, die Teil dieser neuen Lieferketten werden, könnten strukturell profitieren. Doch während MP Materials bereits als Produzent etabliert ist, richtet sich der Blick zunehmend auf Projekte in früheren Entwicklungsphasen - insbesondere solche mit skalierbaren Ressourcen und geopolitisch stabilen Standorten.

St George Mining: Strategisches Projekt mit wachsender Relevanz

In diesem Umfeld gewinnt St George Mining (ISIN AU000000SGQ8) an Bedeutung. Das Unternehmen entwickelt mit dem Araxá-Projekt in Brasilien eine der größeren bekannten Lagerstätten für seltene Erden und Niob außerhalb Chinas.

Die aktuelle Ressource beläuft sich auf 70,9 Millionen Tonnen bei einem durchschnittlichen Gehalt von 4,06% TREO. Besonders hervorzuheben ist die deutliche Aufwertung der Ressourcenkategorien: Die "Measured & Indicated"-Ressourcen wurden um 218% gesteigert.

Damit verbessert sich die Grundlage für wirtschaftliche Studien und potenzielle Projektfinanzierungen erheblich.

Operative Stärken und Skalierungspotenzial

Neben der Größe überzeugt das Projekt durch seine Eigenschaften. Die Mineralisierung beginnt nahe der Oberfläche und ist für Tagebau geeignet - ein Faktor, der potenziell niedrigere Produktionskosten ermöglicht.

Zudem befindet sich das Projekt in einer etablierten Bergbauregion in Brasilien mit vorhandener Infrastruktur und Zugang zu Arbeitskräften. Dies kann Entwicklungsrisiken reduzieren und die Zeit bis zur möglichen Produktion verkürzen.

Auch das Explorationspotenzial bleibt hoch: Laufende Bohrprogramme deuten darauf hin, dass die Ressource weiter wachsen könnte.

Integration in die Wertschöpfungskette als entscheidender Faktor

Ein wesentlicher Unterschied zu vielen Explorern ist die strategische Ausrichtung von St George. Das Unternehmen arbeitet aktiv an der Integration in die nachgelagerte Wertschöpfung.

Kooperationen mit REalloys (ISIN: US5533681012) in den USA sowie mit der brasilianischen Initiative MagBras zielen darauf ab, eine "Mine-to-Magnet"-Lieferkette aufzubauen. Dies ist besonders relevant, da die eigentliche Wertschöpfung bei seltenen Erden häufig in der Verarbeitung und Magnetproduktion entsteht.

Pilotversuche zeigen bereits, dass aus dem Araxá-Material hochreine Produkte mit bis zu 99% Reinheit und rund 86% Ausbeute hergestellt werden können. Dies reduziert technologische Risiken und unterstützt die Vermarktungsperspektive.

Parallel plant das Unternehmen den Aufbau einer eigenen Pilotanlage, um Prozesse weiter zu optimieren und potenzielle Abnehmer anzusprechen.

Bewertung im Kontext des geopolitischen Trends

Im Vergleich zu etablierten Produzenten bleibt St George deutlich niedriger bewertet. Diese Diskrepanz reflektiert den Entwicklungsstatus, eröffnet aber gleichzeitig einen potenziellen Hebel.

Sollte es gelingen, das Projekt weiter zu de-risken und strategische Partner einzubinden, könnte sich die Bewertung im Kontext steigender Nachfrage und geopolitischer Relevanz verändern.

Fazit: Rüstungsboom verstärkt Investment-Case für kritische Metalle

Der Rekordumsatz der globalen Rüstungsindustrie ist mehr als eine Momentaufnahme - er signalisiert eine strukturelle Verschiebung hin zu höheren Verteidigungsausgaben und technologischer Aufrüstung.

Damit steigt auch die Bedeutung kritischer Rohstoffe wie seltener Erden. Unternehmen entlang der Lieferkette - von Produzenten bis hin zu Entwicklern - könnten langfristig profitieren.

Während etablierte Anbieter bereits von staatlicher Unterstützung profitieren, rücken Projekte wie das von St George Mining zunehmend in den Fokus. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, die nächsten Entwicklungsschritte erfolgreich umzusetzen und sich als Teil neuer, strategischer Lieferketten zu etablieren.

Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps wie St George Mining auf der INVEST 2026 in Stuttgart

St George Mining auf der INVEST: Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand. Eines davon ist die St George Mining.

Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter bspw. von St George Mining persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren. Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu. Wir freuen uns, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen. Bei Interesse an einem kostenlosen Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Betreff "INVEST Tickets 2026"

Quellen:

https://www.voronoiapp.com/military/How-Rare-Earths-Power-US-Defense-5833

https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome

https://www.cnbc.com/2025/11/19/mp-materials-rare-earth-saudi-arabia-maaden-pentagon.html

https://www.france24.com/en/europe/20251130-world-arms-makers-679-billion-sales

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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