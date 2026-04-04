HENSOLDT, Renk, Rheinmetall, TKMS - Defenseaktien und kein Ende des Booms? Die deutschen Rüstungsaktien bewegen sich aktuell im Spannungsfeld zweier potentiell gewaltigen Kurstreibern. Zum einen bietet die gestrige Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, das Verteidigungsbudget für 2027 um 500 Milliarden US-Dollar auf 1,5 Billionen US-Dollar anheben zu wollen, auch für die deutschen Defensewerte neue Geschäftschancen. So könnten nicht nur die Kurse amerikansicher Rüstungswerte nach oben drängen. Also Augen auf, wenn der Börsenhandel auf diese Budgetbombe reagieren kann. Auch deutsche Titel wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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