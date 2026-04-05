Ein Rückblick auf Goldaktien, Gold und EUR/USD in der KW 14 2026. Außerdem werfen wir wie gewohnt einen Blick auf Silber und die Goldpreisentwicklung in Euro. Für Goldaktionäre betrachten wir zudem den NYSE Arca Gold BUGS Index. Unsere Headlines im Wochenrückblick Ein Rückblick auf Gold und Silber EUR/USD und Gold in Euro Ein Blick auf den NYSE Arca Gold BUGS Index Welche Goldaktien standen bei uns im Blickpunkt? Gold reagiert auch in KW 14 2026 sensibel auf das Marktumfeld Der Goldpreis konnte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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