© Foto: DALL-ENoch bevor Donald Trump "extrem harte Angriffe" ankündigte, drohte der Iran neue Ziele in der Region anzugreifen. Demnächst könnten große US-Tech-Konzerne angegriffen werden. Für Anleger entsteht eine neue Risikolage.Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten könnten eine neue Eskalationsstufe erreichen und treffen nun direkt die globale Technologiebranche. Laut einem Bericht von CNBC hat die Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) offen mit Angriffen auf US-Unternehmen gedroht. In einem Telegram-Beitrag bezeichneten die Revolutionsgarden insgesamt 18 Konzerne als "legitime Ziele". Die Drohung ist unmissverständlich: Künftig solle für jedes Attentat ein amerikanisches Unternehmen …Den vollständigen Artikel lesen
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