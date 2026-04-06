Nachdem der Kurs der VinFast-Aktie in den vergangenen zwei Wochen eine starke Gegenbewegung gezeigt hat und +63% gestiegen ist, rückt der Elektroautohersteller wieder verstärkt in den Fokus. Nach einer längeren Schwächephase sorgt die dynamische Erholung für neues Momentum im Chartbild. Die Volatilität bleibt dabei hoch. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur VinFast-Aktie Der VinFast-Kurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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