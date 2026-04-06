Nach einer vierwöchigen Verlustserie ist der DAX in eine Erholung eingeschwenkt. In der abgelaufenen Woche legte das größte deutsche Börsenbarometer 867 Punkte zu und schloss +3,89% höher mit 23.168 Punkten. Die höchsten Gewinne gab es bei Rheinmetall und Deutsche Börsen, Henkel rangierte am DAX-Ende. Setzt sich die Erholung in der neuen Woche fort? Kurse erholen sich Diplomatische Töne aus dem Weißen Haus bescherten dem Markt einen starken Wochenauftakt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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