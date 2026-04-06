Emission auf der Stellar-Blockchain
Die FINEXITY Group hat gemeinsam mit ihren Partnern, der Cashlink Technologies GmbH und der Tangany GmbH, ein von der Stellar Development Foundation gefördertes Infrastrukturprojekt realisiert. Ziel ist der Aufbau einer regulierten, interoperablen und tokenbasierten Kapitalmarktinfrastruktur auf Basis der Stellar-Blockchain. Die Infrastruktur kommt bereits in einem ersten Praxisfall zum Einsatz. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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