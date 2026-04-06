Berlin (ots) -Welche Reality-Highlights des Jahres bekommen am 16. April einen der begehrten Reality Awards von RTL+? Darüber entscheiden ab sofort die Fans bei BILD.de. Bis zum 13. April können sie exklusiv unter BILD.de/realityawards ihre Stimme abgeben.Ariel oder Aleks? Zur Wahl stehen über 50 Reality-Stars (https://www.bild.de/unterhaltung/stars-und-leute/die-reality-awards-2026-das-grosse-voting-stimmen-sie-hier-ab-69afdde6234864f234f03598) und -Sternchen in den 12 Kategorien Lovestory des Jahres, Sexytime des Jahres, Beef des Jahres, Trennung des Jahres, Lustigster Moment des Jahres, Beliebteste Reality des Jahres, Emotionalster Moment des Jahres, Dramaqueen des Jahres, Redflag des Jahres, Reality-Host des Jahres sowie Realitystar des Jahres (W) und Realitystar des Jahres (M). Dabei sind Formate von RTL+, RTLZWEI, Prime Video, Paramount+ und SPORT1.Die Auswahl erfolgte durch eine prominent besetzte Jury unter dem Vorsitz von Tanja May, Unterhaltungs-Chefin und stellvertretende Chefredakteurin BILD. Mit dabei: Publikumsliebling Evelyn Burdecki, Comedian Özcan Cosar, die Reality-TV-Podcasterinnen Franziska Saxler und Dinah Gutermuth ("Trashologinnen"), Reaction Creator "Sanijel" Jakimovski, Content Creatorin Alicia Andrich sowie Reaction Creator Alexander Radloff ("OnionDog").Die Reality Awards 2026 am 26. April 2026 ab 19:00 Uhr live bei BILD.deAm Donnerstagabend, 16. April 2026, können die Fans auch bei BILD live dabei sein. BILD überträgt im Co-Streaming mit RTL+ ab 19:00 Uhr sowohl den Red Carpet als auch die große Award Show, die um 20:15 Uhr beginnt. Durch den Abend führen mit viel Humor und Reality-Expertise erneut Sophia Thomalla und Olivia Jones.Pressekontakt:Christian SenftDirector Communications BILD-GruppeTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/6249834