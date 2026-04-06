TORONTO, ONTARIO - 6. April 2026 / IRW-Press / Advanced Gold Exploration Inc. (CSE: AUEX; FWB: ZF2; OTCQB: AUHIF) ("Advanced Gold" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Genehmigung für das Uplisting seiner Stammaktien vom OTC Pink Market zum OTCQB Venture Market (OTCQB) mit Wirkung zum Handelsbeginn am 2. April 2026 erhalten hat.

Das Unternehmen wird weiter unter seinem aktuellen US-Kürzel "AUHIF" notieren; seine Hauptnotierung an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel "AUEX" bleibt weiterhin aufrecht.

Dieser Übergang ist ein bedeutender Meilenstein in der Strategie des Unternehmens, seine Anlegerbasis zu erweitern und einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Der OTCQB richtet sich an aufstrebende und innovative Unternehmen und erfordert ein höheres Maß an Transparenz und Regulierungsaufsicht als der OTC Pink Market.

Zu den wichtigsten Vorteilen des Uplisting gehören:

- Verbesserte Sichtbarkeit: Stärkere Präsenz bei einem breiteren Spektrum von institutionellen und privaten Anlegern in den USA.

- Erhöhte Liquidität: Verbesserter Zugang zum Handel für internationale Stakeholder.

- Standardisierte Berichterstattung: Befolgung strenger Rechnungslegungs- und Unternehmensführungsstandards, die mehr Vertrauen und Transparenz für Anleger schaffen.

"Das Uplisting zum OTCQB ist ein logischer Schritt in unserer Entwicklung, zumal wir den Ausbau unseres kürzlich erworbenen Konzessionsgebiets Silver Belle in Nevada fortsetzen. Wir sind der Auffassung, dass Silver Belle alle Merkmale einer Karbonatverdrängungslagerstätte (CRD) aufweist, und freuen uns darauf, US-Anlegern unsere Ergebnisse mit diesem Listing zu präsentieren", so Arndt Roehlig, CEO von Advanced Gold.

Beratungsdienste

Advanced Gold möchte der Firma The Exchange LLC für ihre Unterstützung danken, die das Unternehmen während des OTCQB-Uplistingprozesses beraten und betreut hat. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.theexchangellc.com.

ÜBER ADVANCED GOLD

Advanced Gold ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Kupferkonzessionsgebieten in Kanada, in erster Linie die Konzessionsgebiete Doyle und Buck Lake in Ontario. Mit dem jüngsten Erwerb des Konzessionsgebiets Silver Belle in Nevada wurde das Portfolio erweitert. Die Kompetenz des Unternehmens liegt in der Identifizierung und dem Erwerb von unterbewerteten Konzessionen, die über bedeutende historische Arbeiten verfügen und deren wirtschaftlichen Wert es seiner Ansicht nach auf dem heutigen Preisniveau verbessern kann. Ziel des Unternehmens ist es, seinen Partnern und Aktionären unmittelbare und langfristige Werte zu schaffen. Besuchen Sie www.advancedgoldexploration.com für weitere Informationen.

Im Namen des Board of Directors,

Arndt Roehlig, President & CEO, Direktor

Kontaktinformationen

Arndt Roehlig

CEO, President, Direktor, Advanced Gold Exploration Inc.

E-Mail: arndtroehlig@gmail.com

Tel: (604) 318-1034

Zukunftsgerichtete Informationen und vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf den Handel mit Wertpapieren des Unternehmens und den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit des Unternehmens enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie "erwartet", "geht davon aus", "beabsichtigt", "erwägt", "glaubt", "prognostiziert", "plant" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, den Wert seiner aktuellen und zukünftigen Mineralexplorationskonzessionen und damit verbunden den langfristigen Aktionärswert zu steigern, die Fähigkeit des Unternehmens, Explorationsrisiken zu mindern oder zu beseitigen, sowie die Absicht des Unternehmens, ein Portfolio historischer Goldkonzessionsgebiete aufzubauen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements beruhen, kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit wie oben beschrieben fortsetzen wird. Die Leser werden angehalten, die jährlichen und vierteljährlichen Lageberichte des Unternehmens sowie andere regelmäßig eingereichte Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zu konsultieren. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen bzw. tatsächlichen Ergebnissen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83633Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83633&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA00792D2023Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.