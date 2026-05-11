Die Welt verändert sich mit der geopolitischen Gefahrenlage immens. Trotz temporär anziehender Preise für fossile Energien, spielen Gold und Silber in Krisenzeiten ihre Stärke aus und lassen den Konjunktur-Rohstoff Öl zunehmend alt aussehen. Denn während Ölpreise an Wachstumserwartungen hängen und bei Rezessionsängsten schnell einbrechen, profitieren Edelmetalle von Unsicherheit, Inflation und Vertrauensverlust in funktionierende Systeme. Im laufenden Jahr zeigt sich dieses Muster deutlicher denn je: Gold markiert neue Rekorde und auch das Silber zieht dynamisch nach. Der Trend ist offensichtlich: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwertewelt